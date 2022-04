Un altro evento da non perdere!

“Democrazia in crisi, il presidenzialismo la salverà?” ascolta il dibattito su

In Italia mai si avrà un partito che da solo avrà la forza e potrà governare, innovando questa Italia super vecchia. Ciò è una evidenza che tutti della politica vedono e sanno, quindi una governabilità deve essere cercata nella unione tra partiti, cioè col unirsi. Poi se anche ciò fosse quell’unirsi, per i partiti che abbiamo non si avrebbe comunque una forza tale a dare vita a una nuova Italia con il PNRR. Ecco che oggi con il GOVERNO DRAGHI si può dare corpo a quelle riforme improcrastinabili, che da tutta la politica Italiana è ritenuta non più rinviabile. Buon lavoro Governo DRAGHI e politica che la sostiene.

Il Semi Presidenzialismo alla francese funziona, lo dicono i numeri. 3 su 4 hanno votato, 74 per cento…un buon dato! E l’eventuale coabitazione ( presidente repubblica di un colore diverso da quello del governo), consente ai più di sentirsi rappresentati. Oggi Ormai altre formule sono flatus vocis se non c’è una conversione collettiva di profondo spirito democratico sulla via di Damasco. INFATTI OGGI IL PAESE È AVVOLTO TRA IL BECERO SOVRANISMO E LO STRACCIONE POPULISMO.

Il giorno mercoledì 13 aprile interverranno in un dibattito aperto sul presidenzialismo illustri personalità politiche e del mondo dell’istruzione. Ci saranno Matteo Renzi, Sabino Cassese, Ernesto Galli Della Loggia, Flora Frate, Alfonso Celotto e tanti altri. Un confronto, in sostanza, tra politica e politologia. Democrazia in crisi: il Presidenzialismo la salverà? Il dibattito al Senato Sarà questa domanda il presupposto che innescherà una delle discussioni politiche e costituzionali più attuali di questa legislatura. Mercoledì 13 aprile, alle ore 15, nella Sala Zuccari (Via della Dogana Vecchia, 29, Roma) nel palazzo del Senato della Repubblica, andrà in scena un dibattito costituzionale. Il Presidenzialismo potrebbe salvare la democrazia? Questa la domanda da cui partiranno gli interventi degli illustrissimi partecipanti. Ci saranno, come da locandina, Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale; Alfonso Celotto, professore di diritto costituzionale all’Università di Roma Tre; Laure Clement-Wilz, professoressa di diritto pubblico all’Universitè Paris Est Crèteil; Tommaso Edoardo Frosini, professore di diritto pubblico comparato all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli; Ernesto Galli Della Loggia, professore di storia contemporanea; Gianluca Passarelli, professore in scienza politica all’Università La Sapienza di Roma; Massimo Rubechi, professore di diritto costituzionale all’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; Alessandro Sterpa, professore di istituzioni di diritto pubblico all’Università della Tuscia di Viterbo; Luciano Violante, professore di istituzioni di diritto e procedura penale ed ex Presidente della Camera dei Deputati; Lorenza Violini, professoressa di diritto costituzionale all’Università degli Studi di Milano. A discutere con i professori ci sarà la politica in un dibattito che si preannuncia di enorme interesse. Saranno presenti il fondatore di Italia Viva, Matteo Renzi, ed il suo braccio destro, Maria Elena Boschi. Insieme a loro parteciperanno alla discussione gli onorevoli: Flora Frate, Davide Faraone e Marco Di Maio. I politologi incontrano i politici in un dibattito sul futuro delle istituzioni. Sarà possibile seguire in streaming il dibattito anche sui canali ufficiali di Italia Viva.

