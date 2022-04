Tanti mi chiedono, mi spiega perché Italia Viva voterà contro la Riforma della Cartabia?

Perché la riforma Cartabia è troppo poco incisiva. In sostanza non cambia nulla. E a Italia Viva piace e deve il RIFORMARE non fare finta. PER IL BENE DEL ITALIA. Questa è la battaglia più giusta da fare.. non possiamo permettere che la magistratura si sia sostituita alla politica solo perché la politica è così debole e inetta.. poi darei un’occhiata anche alla massoneria…..

Voglio essere molto chiaro – ha detto Renzi – : l’azione di Bonafede era dannosa, quella della Cartabia semplicemente inutile. Dunque, non un grande passo in avanti. Ma il vero problema dello strapotere delle correnti e del fatto che chi sbaglia non paga mai, con la riforma Cartabia non si risolve”. L’impianto della riforma targata Alfonso Bonafede sarebbe stata disastrosa ma quella individuata dalla Cartabia non pone rimedio alle problematiche relative al Csm.

Il fondatore d’Iv RENZI pone la questione del correntismo, sottolineando come, a parer suo, non si vada verso una risoluzione: “Le correnti continueranno a fare il bello e il cattivo tempo nel CSM. Peccato, una occasione persa. La riforma arriverà, se arriverà, nella prossima legislatura. Questo è un pannicello caldo, anzi tiepido”. Per Renzi, sarà il prossimo esecutivo a dare, forse, lo strappo decisivo sul tema.

SULLA GIUSTIZIA UN COMPROMESSO INUTILE.

La riforma della giustizia è uno dei punti più indispensabili e urgenti. Non solo per rispettare gli obbiettivi del PNRR, ma per rendere migliore questo Paese nel quale il giustizialismo grillino ha messo sotto i piedi lo spirito e la lettera della Costituzione. Non c’è giustizia da noi, siamo sotto procedura di infrazione da parte dell’UE su molte questioni che ci rendono più vicini agli standard polacchi e ungheresi, che a quelli francesi o tedeschi.

Sulla riforma del CSM, Italia Viva è l'unica che non voterà a favore. Lega e Pd, grillini e Forza Italia hanno trovato un compromesso con la riforma Cartabia.

E’ giusto fare compromessi, soprattutto quando ci sono coalizioni così ampie e occorre trovare soluzioni condivise. Ma i compromessi bisogna anche saperli fare in modo che il risultato sia comunque utile.

In questo caso il risultato è inutile ai fini dell’interruzione del pessimo andazzo della giustizia italiana. E’ stato solo redatto un testo che cambia poco o niente, per mettere la spunta ad una richiesta di Bruxelles.

Se nell’UE decideranno di cascarci pro bono pacis l’Italia farà, comunque, una pessima figura.

