“La nostalgia del comunismo spinge la sinistra verso Putin”

D’accordo con Battista. Quello che non comprendo riguarda la posizione di giornalisti della cosiddetta area di centrodestra che parteggiano per Putin. Il che è davvero scandaloso .Passi per i nostalgici del comunismo e dell’Unione sovietica, ma a destra sinceramente mi sembra una posizione assurda

LA SINISTRA: Altro che nostalgia. C’è un cordone ombelicale che non è stato mai tagliato. Non per niente, nel 1956, il Pci applaudì l’invasione sovietica dell’Ungheria. Mentre, per bocca del primo presidente bis della repubblica, Giorgio Napolitano, i carri armati russi in Ungheria andavano a portarvi la pace. Semplicemente. Ma, a conti fatti, in quella visita di pace, «Morirono circa 2.700 ungheresi di entrambe le parti, ovvero pro e contro la rivoluzione, e 720 soldati sovietici. I feriti furono molte migliaia e circa 250.000 (circa il 3% della popolazione dell’Ungheria) furono gli ungheresi che lasciarono il proprio Paese rifugiandosi in Occidente». E adesso, 66 anni dopo, con l’Ucraina, niente sembra essere cambiato. Soltanto si è irriducibilmente chiuso il cerchio di quell’eterna ricerca di una casa comune del Pci e per il Pci. Finalmente. Manca il pubblico abbraccio tra Letta e D’Alema, ma il gioco è fatto: Pci, Pds, Ds, Pd, Pci.

SI, credo che il P.D., in parte erede del P.C.I., applichi la politica della doppiezza togliattiana, in pratica si fa politica in base alla convenienza elettorale. un esempio: il leader maximo, allora presidente del consiglio, dopo prodi, autorizzo l” acquisto della telekom serbia, pur sapendo che aiuto milosevijc a proseguire la guerra , grazie ai denari ricevuti, e poi autorizzo a bombardare la serbia dalla nato. e ricordo , che la dottrina breznijev, in base alla quale fu invasa la cecoslovacchia , riservava alla russia il ruolo guida del” impero sovietico. il comunismo ,nel 1989, crollo, ma qualche cosa è rimasto. dubito del p.d., SE VUOLE ESSERE DEMOCRATICO E COERENTE, NON IMPONGA SEMPRE ED OVUNQUE IL SUO VOLERE E PENSIERO. la democrazia è mediazione, NON IMPOSIZIONE. ciao a tuti.

“La nostalgia del comunismo spinge la sinistra verso Putin”

Il giornalista: “Patetici slogan anti-Nato: rimpiangono il Muro di Berlino e l’Urss. E l’Occidente è responsabile”

Pierluigi Battista, noto giornalista ed editorialista, svela la natura della sinistra filo-Putin e richiama l’Occidente alle sue responsabilità storiche.

C’è una sinistra massimalista che sulla guerra in Ucraina sta prendendo delle posizioni anti sistemiche.

«Cosa vuol dire massimalista? Questa è una sinistra con una matrice comunista non smaltita. Una sinistra in cui si mescolano nostalgie dell’Urss, pulsioni antiamericane, vecchi e patetici slogan contro la Nato, incomprensione della natura totalitaria di un regime come quello di Putin, cliché culturali che sono sempre gli stessi da decenni ed un infinito rimpianto del muro di Berlino».

Una sorta di «nostalgia del ‘900».

«No, macché ‘900. Non procediamo per slogan. È nostalgia del comunismo (scandisce, ndr). Perché nel ‘900 c’è stato anche Winston Churchill, che andava benissimo. Quella è una parte che ragiona come se il muro di Berlino non fosse mai crollato. Un pezzo di mondo che ha anche molta insensibilità verso la sorte dei dissidenti, com’è sempre accaduto. Si tratta di una sinistra nostalgica che fa finta di non capire. Devo dire la verità, però…».

Cioè?

«Pure a destra ci sono dei problemi. Sta venendo fuori una destra illiberale, con un’anima affascinata nel profondo dai sistemi totalitari e molto poco legata ai valori dell’Occidente liberal-democratico. Il quadro nel complesso è abbastanza drammatico».

I no vax tendono a simpatizzare per Putin e magari sostengono le recenti misure restrittive cinesi sul Covid.

«Sì, sono libertari da una parte ed autoritari dall’altra. Le immagini che provengono da Shanghai sono inconcepibili. Quello però è il mondo che sta venendo fuori e che sarà egemone nel prossimo secolo: un asse russo-cinese, che è un sistema di illibertà che calpesta i valori dell’Occidente, quindi la dignità e la libertà degli individui. Quando Biden si ritira dall’Afghanistan e lo lascia ai talebani, lancia al messaggio un mondo: fate quello che volete».

Una presidenza deludente quella statunitense?

«Sì, deludente ma, rispetto alla guerra in Ucraina, è meglio tenerselo che essere delusi. Io sto con gli Stati Uniti d’America ed i valori dell’Occidente: stelle e strisce. Poi i presidenti si possono criticare, per carità. Il problema vero è stato abbandonare l’Afghanistan: ha costituito un segnale. Con ogni probabilità, Putin non avrebbe invaso l’Ucraina se non avesse percepito un ritiro dell’Occidente. L’asse russo-cinese, al di là dei fatti dell’Ucraina, sta spostando l’equilibrio psicologico mondiale: nessuno si fida più dell’Occidente. Basta citare l’abbandono dei curdi e quello dei gruppi che in Afghanistan hanno combattuto contro i talebani. Al mondo non conviene stare con noi: conviene stare con i potenti autocrati, che poi sono i russo-cinesi».

Un passaggio sulle elezioni francesi: sarà ancora Emmanuel Macron contro Marine Le Pen.

«Io fossi in Francia voterei Macron, perché è importante che non vinca la Le Pen, ma penso che siano troppi anni che scegliamo per non avere il peggio. Bisognerebbe votare per avere il meglio. Dopo la seconda guerra mondiale, i Paesi dell’Occidente hanno espresso grandi progetti politico-culturali che hanno diffuso benessere e protezione sociale. Per cui, nel complesso, siamo tutti cresciuti molto nell’arco di pochi decenni. Questo ha attirato anche i Paesi dell’Est Europa che erano sotto il tallone comunista e che hanno iniziato a rivolgersi all’Occidente. Il nostro era un mondo migliore. Tutto questo non esiste più. Non ci si può più permettere di dire: Votate me perché sennò arriva il mostro. Bisogna tornare a chiedere il voto per un progetto complessivo. Quanto può durare questo andazzo?».

Però voterebbe Macron.

«Sarebbe una catastrofe, in questo momento storico ed in relazione alla guerra in Ucraina ed a Putin, se vincesse la Le Pen».

“La nostalgia del comunismo spinge la sinistra verso Putin” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo