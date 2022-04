Orfani d’Europa. SERVONO GLI USE

I fondatori della UE avevano messo in programma la realizzazione della USE (Unione degli Stati Europei ) !!! I “fondatori” della UE non potevano trasformarla subito in USE ! In seguito molti Stati si sono aggiunti , ma si resta in ritardo per trasformare la UE in USE ! Purtroppo, i politici di allora non ci sono più ! Ma la trasformazione della UE in USE BISOGNA FARLA SUBITO !!! Probabilmente non tutti i politici attuali sono bene informati !

Dopo la guerra ai paesi sconfitti, Italia e Germania, è stato pesantemente ridotto l’esercito e l’Europa in genere, tranne UK e Francia, si è seduta aspettando che fosse la NATO a difenderci da eventuali conflitti. I settanta anni di pace hanno fatto credere che un esercito non serva più, abbiamo così coltivato un falso esercito che serve più a dare posti di lavoro in zone dove il lavoro non c’è, con inefficienza e corruzione. Ora ci stiamo rendendo conto che abbiamo vissuto per settanta anni in una bolla, ma molti continuano a odiare la NATO che ha permesso questo.

Se in Italia non ci fosse la NATO saremmo alla merce di chichessia. Se oggi si vuol contare qualcosa devi avere un esercito forte. L’economia non basta più, si torna indietro di 80 anni. Come Italia siamo intimiditi dalla Turchia che è molto più forte di noi militarmente mentre noi siamo superiori a loro economicamente tant’è che nel corno d’Africa ed in LIbia dipendiamo da loro ns malgrado. Mentre eravamo intenti a discutere ed approvare quota 100 ed RDC loro ci hanno sottratto le aree di influenza già citate oltre all’Albania.

E NON VENITE A DIRMO! E’ un altro tassello fondamentale del Nuovo Ordine Globale: pagheremo con le nostre tasse per i nostri eserciti nazionali, che però risponderanno alla Nato e all’UE.E no cari arruffa popoli, Più stupidi di cosi non si può …..PERCHE! quella del “Nuovo Ordine Globale” è una castroneria, se esistesse non ci sarebbe guerra in Ucraina. Esiste invece l’ONU, struttura inutile ma in grado di bruciare enormi ricchezze, ed esistono le superpotenze, che vorrebbero fagocitarsi l’una con l’altra. La Russia è un gigante coi piedi di fango, l’India pure (l’India l’ho vista realmente, la povertà si può toccare con mano); la Cina ha un’economia più robusta delle altre due. Esistono poi gli USA, la più grande potenza economica e militare al momento. Tutte sono dotate di armi di distruzione di massa micidiali. Noi europei abbiamo buttato al vento la nostra potenza con l’ultima guerra, e non ci siamo più rialzati, tranne UK e Francia. Dobbiamo decidere da che parte stare, non possiamo più essere equivicini, come diceva Andreotti.

Orfani d’Europa. SERVONO GLI USE

La richiesta di Finlandia e Svezia di entrare nella Nato ci obbliga ad una riflessione. A differenza dell’Ucraina i due Paesi scandinavi sono nell’Unione Europea da tempo. E nel trattato istitutivo della Ue c’è l’articolo 42 paragrafo 7 che prevede l’intervento degli altri Paesi se uno Stato membro viene aggredito o si trova in difficoltà. Insomma, sulla carta Finlandia e Svezia dovrebbero sentirsi al sicuro e, invece, dopo aver visto le immagini di Bucha o di Mariupol, hanno deciso di richiedere l’adesione all’Alleanza Atlantica, sfidando addirittura l’ira dello Zar. La ragione? Semplice quanto pragmatica: ma se Putin ci aggredisce – è il problema che pongono – chi potrebbe correre in nostro aiuto visto che un esercito europeo ancora non c’è? Helsinki e Stoccolma già si immaginano, di fronte all’arrivo dei carri armati con la «Z», il rimpallo di decisioni tra le 27 capitali Ue, i tempi biblici per assumere una decisione, quella strana idiosincrasia dei governi europei verso la parola solidarietà.

Per cui, alla fine, la richiesta alla Nato è indirettamente un «j’accuse» verso le incongruenze e i ritardi dell’Unione: insomma, anche se ne fanno parte, Svezia e Finlandia si sentono orfane della Ue. Lo stesso ragionamento potrebbe farlo in futuro anche Zelensky, che pure ambisce all’Europa. La crisi ucraina sta portando, infatti, in superficie tutti i limiti degli organismi di Bruxelles. Ad esempio, l’esercito europeo non doveva nascere né oggi, né domani, ma addirittura ieri, perché l’equilibrio mondiale è instabile ed è molto più a rischio di quello che immaginiamo noi europei. Gli scenari possono mutare da un momento all’altro: cosa può passare nella mente dello Zar, ad esempio, dopo la giornata «nera» di ieri in cui gli ucraini gli hanno affondato l’ammiraglia della flotta, il Pentagono ha spedito a Kiev armi «made in Usa» e non i vecchi catorci del Patto di Varsavia e, appunto, paradosso dei paradossi, lui, che ha scatenato una guerra insensata per paura che Zelensky portasse il suo Paese nella Nato, si ritrova ora due Paesi confinanti che aderiscono all’Alleanza?

Intanto a Bruxelles e a Strasburgo si ciarla. Non c’è neppure una politica estera comune, visto che gli ex-Paesi comunisti della Ue sono più vicini alla rigidità anglosassone nel rapporto con Putin che non all’enfasi diplomatica di Parigi e Berlino. E la ragione è anche in questo caso ispirata al pragmatismo: se la Russia li attacca anche loro possono contare più su Washington e Londra che non su un esercito che non c’è? Un ragionamento che si ripropone anche nella difficoltà che francesi, tedeschi e italiani incontrano nelle loro iniziative diplomatiche. Possono imbonirsi Putin, come fa il ministro degli Esteri Di Maio, immaginando tempi biblici per l’adesione di Svezia e Finlandia alla Nato. Ma serve a poco: se non hai un esercito, se non garantisci sicurezza la tua diplomazia si riduce a pura retorica, perché alla fine l’Ucraina sentirà più le campane americane o inglesi, che non quelle tedesche, francesi o italiane. L’assurdo è che il problema è squisitamente politico, di un’Europa incapace di mettere in piedi un apparato di difesa comune visto che le risorse per un esercito potente già ci sono: le spese militari dei 27 Paesi già superano, e non di poco, i 200 miliardi di euro l’anno, quasi quattro volte quello che spende il Cremlino. Troppo per un esercito che non c’è.

