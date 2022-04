Z ossia l’orgia dell’orrore. L’Europa è in grave sofferenza, marcia ancora in ordine sparso, non riesce a serrare le fila per il suo imminente futuro in termini di strategie industriali e ambientali, di lotta alle disuguaglianze, di sicurezza e autonomia politica.

Quindici anni d’incertezza nel vivere il presente, senza poter immaginare il futuro, hanno pervaso e perseguitato in maniera pesante la nostra esistenza. Non si è fatto in tempo a prosciugare le amarezze patite dalle crisi economiche prima e del Covid dopo che piombano addosso all’umanità lacrime e sangue. Si è scatenata la terza guerra mondiale, proprio come paventava in solitudine Papa Francesco. Eravamo in fase di superamento dello stato d’incertezza, portatrice di instabilità, insicurezza e indecisione e l’abbiamo affrontata per lungo tempo con animo coraggioso, si direbbe resiliente. Il 24 febbraio del 2022 ci siamo svegliati con l’incubo del terrore. Inizia così il terzo capitolo più strabiliante e feroce della storia del XXI secolo, per il momento.

La folle guerra di Putin nell’arco di pochi giorni ha interrotto un ciclo storico di coesistenza civile e di relativo progresso, pur con mille contraddizioni. Ci eravamo costruiti un’idea di mondo che i carri armati massacratori di Putin, marchiati Z, hanno raso al suolo. Ora le nostre incertezze si sono trasformate in apprensione, angosciante paura. Per la mia generazione la lettera Z era sinonimo di Zorro, personaggio che il cinema ha celebrato per molti decenni, giustiziere divertente e paradossale degli arroganti e dei sopraffattori, ilare protagonista di atti coraggiosi a difesa dei più deboli.

Ma la lettera Z nel 1969 ha avuto un altro significato. Il regista greco Costa Gravas presentò al mondo il film “Z l’orgia del potere”. Vinse l’oscar come miglior film straniero. Raccontava dell’uccisione di un deputato socialista e pacifista greco, Gregoris Lambrakis, assassinato nel 1963, alla fine di un comizio, da estremisti di destra “poco” segretamente appoggiati dalle forze governative. Era l’era dei colonnelli.

A distanza di cinquantanove anni quella narrazione, ispirata a fatti veri, risulta ancora molto efficace, attuale, educativa, soprattutto là dove, in maniera grottesca, raccontava le modalità attraverso cui, scientificamente, i colonnelli sopprimevano ferocemente i testimoni e come calpestavano e piegavano crudelmente i diritti umani e democratici. Costa Gravas ci riporta a una rigorosa e attuale riflessione sulle drammatiche e violente vicende fra Russia e Ucraina che rappresentano il crinale fra pace e guerra, fra libertà e negazione della democrazia, fra rispetto della vita della persona e disumanità. Civiltà e barbarie non sono compatibili. L’una si nutre di rispetto della dignità altrui, l’altra si ispira alla violenza, all’odio, al cinico dominio dell’uno sull’altro. E fra questi due aspetti esistenziali non c’è e non potrà mai esserci una terza via, quella dei “ninisti”, né di qua, né di là.

La guerra è uno strumento di distruzione e di morte e va considerata come tale, ovunque si manifesti. Il film di Costa Gravas, interpellando la sensibilità democratica dei popoli, si chiude con un finale inedito, invitando a contrastare ogni forma dittatoriale, vecchia e nuova, l’arroganza sopraffattoria e ogni forma distorsiva del potere dominante, ripartendo dalla mobilitazione della coscienza civile e morale di ogni comunità e scriveva:

«Contemporaneamente i militari hanno proibito i capelli lunghi, le minigonne, Sofocle, Tolstoj, Mark Twain, Euripide, spezzare i bicchieri alla russa, Aragon, Trockij, scioperare, la libertà sindacale, Lurçat, Eschilo, Aristofane, Ionesco, Sartre, i Beatles, Albee, Pinter, dire che Socrate era omosessuale, l’ordine degli avvocati, imparare il russo, imparare il bulgaro, la libertà di stampa, l’enciclopedia internazionale, la sociologia, Beckett, Dostoevskij, Čechov, Gorkij e tutti i russi, il “chi è?”, la musica moderna, la musica popolare, la matematica moderna, i movimenti della pace, la lettera “Ζ” che vuol dire “è vivo” in greco antico».

Il seguito del nostro dramma, tutto da scrivere, sarà gravato ulteriormente da altre incognite: abbiamo tutt’ora una classe politica nazionale e internazionale mediocre, che ha capito poco o niente in termini di lungimiranza: non si è compreso che la transizione ambientale necessitava di una Europa unita, forte e compatta nell’affrontare l’affrancamento dal petrolio, dal carbone e dal gas; mancano progetti immediati condivisi per la produzione delle energie alternative; scarseggiano le proposte per renderla forte e autonoma dai futuri blocchi (USA – Cina). In questi anni si sono fatti affari con Putin e contemporaneamente si ipotizzavano generiche aspettative di benessere e di sostenibilità ambientale, generazionale, tecnologica e sociale, senza un minimo denominatore comune della governance politica ed economica di questi processi.

Più che a nuove alleanze e convivenze universali per una nuova idea di mondo, da riposizionare geopoliticamente all’insegna della pace e del progresso, si è pensato alle influenze militari e alla supremazia del potere ignorando che i processi economici innestati avrebbero generato nuove fratture da ricomporre. In questo senso la Nato ha agito come un pachiderma, intempestivo e inopportuno nei confronti degli “orchi euroasiatici”. Cannoni e mercato ora fanno fatica a separarsi. L’Europa è in grave sofferenza, marcia ancora in ordine sparso, non riesce a serrare le fila per il suo imminente futuro in termini di strategie industriali e ambientali, di lotta alle disuguaglianze, di sicurezza e autonomia politica. Putin, incuneandosi proprio nell’Europa ipocrita e affarista, ha sfruttato queste debolezze tessendo affari e minacciando ricatti.

Non sappiamo ancora come si chiuderà questa sporca guerra d’ispirazione zarista (Z) ma una cosa è certa: l’Europa non sarà appendice economica e politica del mondo asiatico e l’Asia non diventerà maia zona servente dell’Occidente. Prima o poi la Cina non saprà che cosa farsene politicamente della Russia la quale si trova provvisoriamente stretta da conveniente fratellanza con la grande potenza asiatica. Per la Cina quel che conta sono i soldi e la stabilità del potere autoritario e centralistico. Fra non molto vivremo il dopo Putin e speriamo che non sia come quello riservato a Michail Gorbaciov sia da George Bush senior che da Bill Clinton, i quali, anziché accompagnare l’impero sovietico verso la possibile democrazia, ci hanno regalato prima lo scialbo Boris Eltsin e poi lo “zarino” Vladimir Putin.

Nel prossimo futuro l’Europa autonoma potrà diventare il cuneo moderno della liberal democrazia, ago della bilancia universale fra USA e Cina, ma stia attenta a non sbagliare tempi e strategie. Charles De Gaulle sosteneva che la politica è una cosa troppo seria per lasciarla in mano ai politici. Attuali! Aggiungerei.

Se ci commisurassimo a questa realtà pensando ai nostri politici “piccoli piccoli”, inconcludenti e auto esaltati, potremmo essere colti da disperazione. I tre poteri del nostro Stato non garantiscono più democrazia e sovranità popolare e tanto meno questi rappresentanti dei partiti. Servirebbe una riflessione politica collettiva sul quarto potere mancante: il Potere Civico.

Z ossia l’orgia dell’orrore ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo