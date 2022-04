Il governo Draghi “batte” quelli di Conte: quasi mille provvedimenti

Il “governo dei migliori” colpisce ancora e lo fa in senso positivo. Mario Draghi e i suoi ministri hanno approvato 955 provvedimenti dall’inizio legislatura ad oggi, 15 aprile 2022.

Il governo guidato da Mario Draghi batte il Conte I e il Conte bis

Più del governo tecnico di Paolo Gentiloni che, come affermano fonti di Palazzo Chigi, produsse 404 provvedimenti e più dell'esecutivo guidato da Matteo Renzi, che attuò 751 provvedimenti. Il governo Draghi all'attivo conta 955 provvedimenti e questo è motivo di orgoglio per il premier e i suoi ministri. Mario Draghi non vuole fermarsi ed ha chiesto alla sua compagine di continuare ad intervenire laddove è necessario. L'esecutivo di Mario Draghi ha anche superato il Conte I e il Conte bis, che in due legislature ha emanato 711 provvedimenti.

I ministri più produttivi

Oltre al numero complessivo di provvedimenti adottati dal governo, Roberto Garofoli, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’attuazione del Programma, ha riportato anche una lista con i ministri più efficienti. Al primo posto vi è Daniele Franco, ministro dell’Economia e della Finanze, con il 16% dei provvedimenti attuati. Segue Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, responsabile dell’11% dei provvedimenti. Al terzo posto invece vi sono Roberto Speranza, ministro della Salute, e Luciana Lamorgese, ministra dell’Interno.

I due ministri sono responsabili dell’8% dei provvedimenti attuati dal governo Draghi.