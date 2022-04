LUIGI MARATTIN: In Italia il concetto di valutazione del dipendente pubblico è così malvisto, che misurare la performance di un magistrato diventa “la schedatura”.

In Italia il concetto di valutazione del dipendente pubblico è così malvisto, che misurare la performance di un magistrato diventa “la schedatura”.

E termini analoghi li abbiamo visti usare in passato per i professori, sia di scuola che di università, e in generale per tutti i dipendenti pubblici.

Ma perché mai chi ha l’onore di lavorare per la collettività – e gode del privilegio dell’inamovibilità di fatto – dovrebbe essere esentato dall’essere valutato su come svolge il proprio compito?

Io sono un professore universitario. Il mio lavoro (sospeso temporaneamente nel 2018) è far ricerca e didattica.

Ecco i miei risultati di ricerca: https://www.luigimarattin.it/pubblicazioni/

Ed ecco quelli di didattica: https://www.luigimarattin.it/valutazione-della-didattica/

Sono, da sempre, pubblicati sul mio sito.

Marattin a mio avviso non è per motivi complessi che non si vuole la misurazione delle performance. È solo che ognuno vuole fare ciò che gli pare con i soldi pubblici. è umano lo capisco ma se vogliamo progredire dobbiamo andare in questa direzione. non andarci potrebbe essere molto pericoloso anche per i magistrati che sarebbe ora si rendessero conto che non sono degli dei.. Comunque .D’accordissimo.

Se un politico chiede che i dipendenti pubblici vengano giudicati per il loro lavoro mi trova al suo fianco. Quando chiede la stessa cosa per i magistrati oltre ad essere d’accordissimo, sento un brivido dietro la schiena. Perché penso e dico. Finalmente qualcuno propone fatti necessari per riformare la legge sulla giustizia.

Io ritengo che coloro che sbagliano dovrebbero pagare siano essi privati pubblici e magistrati. In fin dei conti questi ultimi fanno carriera per anzianità e non per professionalità. Per cui a loro è tutto dovuto e come tale quando sbagliano gli deve essere tolto. Ai medici quando sbagliano pagano e sono giudicati da magistrati e giudici .io se metto una firma su un progetto sbagliato pago penalmente ,se faccio una perizia asseverata sbagliata pago penalmente e di persona.

Io credo che chi si scaglia a spada tratta contro temi quali la responsabilità civile di un giudice non si sia mai ritrovato, per sua fortuna, ad avere a che fare nemmeno in senso lato con la giustizia italiana e affianca alla persona del magistrato/giudice quella di personaggi di un certo calibro quali Falcone o Borsellino.

Cari miei, io ci ho avuto a che fare in maniera molto marginale con la giustizia e, nonostante tutto, posso assicurarvi che i giudici che si troveranno ad analizzare le vicende che possono segnare le vostre vite non hanno tutte gli stessi valori morali e civili dei su citati personaggi. Sapere poi che certi individui possano prendere decisioni in maniera approssimativa e superficiale, nella migliore delle ipotesi, dopo decenni di sbattimenti delle vostre vite per provare a vedere riconosciute le vostre ragioni (perché si, c’è sempre quel piccolo particolare che la giustizia italiana preveda decenni per arrivare a una misera sentenza) senza nemmeno dover rispondere dei propri doli è qualcosa che mi scendere un brivido dietro la schiena.

Nella sanità si fa da anni, non capisco perché non ancora nella scuola. In magistratura poi, Non vorrei essere fra i politici che dovranno , prima o poi, approvare il provvedimento.

