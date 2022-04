PACE E GUERRA, LA MIA RISPOSTA AD ALCUNI COMMENTI.

Torno sull’argomento del mio articolo precedente per rispondere ad alcuni commenti critici che mi sono stati rivolti da lettori che considero amici.

Il centro del mio ragionamento non è la guerra in Ucraina, sulla quale chi mi segue conosce il mio giudizio di condanna senza appello a Putin e sulla indispensabilità di contrastarne il disegno politico – criminale anche sostenendo la resistenza armata contro l’esercito di invasione russo.

Nel valutare il pensiero, le parole e le azioni del Papa, ho sottolineato la mia chiave di lettura del suo magistero e più in generale della politica del Vaticano, che ho invitato ad usare per comprenderne meglio il significato.

Ho scritto che “Non si possono e non si devono misurare le azioni della Chiesa Cattolica e gli stessi pontificati col metro della politica secolare. Perché, giusto o sbagliato che questo concetto possa apparire, la Chiesa Cattolica segue logiche e percorsi che per loro natura sono “altro” rispetto a quelli della politica secolare.”. Questo è il mio punto di partenza. Non solo sulla guerra russa, ma su tutta la presenza della Chiesa nella storia, almeno dalla perdita del potere temporale e soprattutto nel post conciliare.

Questo mio assunto si può condividere o no. Io stesso faccio fatica, da laico liberaldemocratico, a capire sempre l’origine e il senso degli atti e delle parole che dal Vaticano ci arrivano. Per questo non cito Francesco, come tanti, solo quando mi fa comodo. Ma quello che mi sembra sbagliato, se si vuole capire, che non significa sempre condividere, è ridurre il senso di quella politica piegandola alle nostre, pure legittime, categorie secolari.

Da laico non ho difficoltà a dire che il Papa sbaglia politicamente quando lo ritengo. Ma così come ricerco le ragioni che muovono Putin, per combatterlo, o quelle di Zelensky, per sostenerlo, faccio la stessa operazione con Francesco. Che, tuttavia, non posso considerare “semplicemente” un politico come gli altri, perché so che il suo pensiero e la sua azione sono guidate dal servizio ad un disegno che trascende le categorie politiche, secolari appunto, degli altri.

Per me, a differenza di un credente, non è un mistero della fede, ma una presa d’atto di una realtà “altra”.

Non è necessario che io condivida quel disegno, ma quell’uomo, come altri miliardi di esseri umani nel mondo, lo condividono e questo per me, se volete piccolo antropologo culturale e ancora più piccolo politico, è sufficiente per considerare quell’ispirazione come una chiave di interpretazione della stessa realtà materiale.

Perché dovrei comprendere le ragioni culturali e religiose dei nativi americani, che furono alla base della loro lotta per i diritti civili, l’identità e l’indipendenza, e non comprendere le ragioni culturali e religiose dei cattolici e della loro Chiesa quando esse, lo dico laicamente, si pongono, come quelle dei Dacota, in un luogo “altro” rispetto ai nostri parametri di giudizio secolari? Non al di fuori di questi, ma “altro”, cioè in aggiunta a questi, come dice la nostra cultura europea.

Per questo non rispondo a chi dice di non riconoscere alcuna autorità morale al Papa. Affermazione legittima, ma tranciante ogni discorso. Contesto invece che Francesco abbia assunto una posizione ambigua, di equidistanza tra Ucraina e Russia e che mostrare l’incontro tra Albina e Irina sia una operazione mistificatoria, in grado di deviare l’opinione pubblica dalla giusta comprensione della differenza tra aggrediti ed aggressore.

Non ho spazio e tempo qui per citare le numerosissime dichiarazioni di Francesco di denuncia dell’aggressione, che è solo russa, e di solidarietà attiva verso l’Ucraina e il suo popolo. O le decine di migliaia di persone che riempiono piazza San Pietro ogni domenica mostrando le bandiere ucraine. Francesco stesso ha mostrato al mondo la bandiera che non era una semplice bandiera dell’Ucraina, ma portava i simboli e le scritte della lotta di Euromaydan del 2014, che Putin considera una provocazione essendo l’origine della rivoluzione ucraina per l’indipendenza e contro il suo dominio.

Francesco non ha pronunciato il nome di Putin? Ha fatto di più, mostrando la bandiera della condanna popolare più radicale di Putin.

La Via Crucis del venerdì santo è un atto liturgico, non è una manifestazione politica. E’ una celebrazione che ricorda l’assassinio di un uomo incolpevole voluta dal potere. Un uomo abbandonato dai suoi concittadini, che dice due cose prima di morire.

Chiede a Dio, non al Padre, “perché mi hai abbandonato?”, alla bestialità dell’uomo, aggiungo io. Poi si rivolge al Padre dicendo “perdona loro perché non sanno quello che fanno”.

So bene che non si possa chiedere alle vittime, oggi, di perdonare i loro carnefici. Concordo su questo.

Non concordo che il Vaticano debba chiedere il consenso del governo ucraino per celebrare come crede un rito religioso. Non condivido il giudizio, che considero un pregiudizio cinico e non laico, sull’incontro delle due donne come atto mistificatorio al fine di manovre, oscure e opportunistiche, del Vaticano.

Il mio anticlericalismo è più vicino a quello, più volte denunciato, da Francesco, e di Marco Pannella che, non a caso, faceva terminare le sue marce di Pasqua per la Pace proprio in piazza San Pietro. Non per contestare il Papa o la politica estera vaticana, più vicina a quella Radicale che non a quella di molti occidentali, ma in segno di riconoscimento dell’autorità morale, che il laicismo 800esco nega.

Riconosco invece, nella chiave di lettura “altra” ribadita all’inizio, che il portare insieme la Croce, donna ucraina e donna russa, è un atto di grande significato, che non ordina e non confonde, ma che indica una prospettiva di Pace possibile nel piccolo incontro di due donne che hanno deciso di non odiarsi. La testimonianza che in futuro si potrà non odiarsi perché questo accade oggi.

E questo non toglie niente alla sacrosanta Resistenza del popolo ucraino. Aggiunge solo una piccola, grande speranza. “Realizza dentro di te il cambiamento che vuoi nel mondo”.

Perché dovremmo nascondere, proprio noi e gli ucraini che questa guerra non l’abbiamo voluta, una prospettiva di Pace che dovrà venire? certo, anche se mi sembra arduo sostenere le tesi di Putin sulla base delle parole e degli atti del Papa.

PS: Capisco chi sulla base delle vostre esperienze la pensiate così. Ma la delegittimazione della Chiesa in nome dei suoi errori storici, che conosco, conoscendo però anche i meriti, li considero alla stessa stregua di quelli che disprezzano i valori di libertà dell’occidente in nome degli errori del capitalismo. Per questo trovo bizzarro che siano i solidali con l’Ucraina a dare argomenti sbagliati ai putiniani dando una lettura sbagliata alle parole del Papa. Follia

PACE E GUERRA, LA MIA RISPOSTA AD ALCUNI COMMENTI. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo