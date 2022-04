QUANTE DIVISIONI HA IL VATICANO? Certo questo gesto non porterà alla pace oggi stesso.Lo sguardo che si scambiano queste 2 donne è veramente commovente e carico di significato.

QUANTE DIVISIONI HA IL VATICANO?

Certo questo gesto non porterà alla pace oggi stesso. Capisco che qualcuno lo troverà inutile e altri perfino dannoso, pensando che mostrare una ucraina e una russa che si guardano così, reggendo insieme un pezzo di legno, sia mistificatorio della realtà e induca i meschini a confondere aggrediti ed aggressori.

Io credo che quelli che hanno deciso e condiviso quel gesto sappiano benissimo dove sia il torto e dove la ragione. E lo abbiano ascoltato mille volte in questi 50 giorni di guerra. Non solo detto dal Papa, ma testimoniato con atti di aiuto vero al popolo ucraino. Da ultimo con il viaggio di ieri del cardinale Konrad Krajewski a Kjiv e Bucha, inviato da Francesco.

Ricordate Krajewski? E’ quello che si calò in un pozzetto dell’enel per riallacciare, con le sue mani, i fili della luce staccati agli occupanti senza casa in una periferia romana. Con le stesse mani ha voluto toccare e benedire le salme degli ucraini innocenti, scendendo in una fossa comune fatta dai russi.

Perché dobbiamo, giustamente, inorridire solo davanti alle foto delle stragi di Putin e non dovremmo sentirci confortati da un barlume di speranza guardando la foto di queste due

donne, che hanno deciso di non essere e non sentirsi nemiche, come vorrebbe il criminale di guerra Putin?

La Pace è un progetto e come tale nasce prima dall’immaginazione che dà, poi, forza alla volontà di chi vuole realizzarlo. Cosa c’è di sbagliato e mistificatorio nel rappresentare la speranza che nasca e si affermi quel progetto così come è nato quel gesto sincero di due donne?

Cosa c’è di più opposto all’aggressione, assieme alla giusta resistenza di un popolo intero, che dire al mondo che la guerra non è tra due popoli, né deve diventarla nella coscienza di tutti?

Questo può e deve fare la Chiesa Cattolica nel suo spirito universale. E questo ha fatto parlando a tutti, a cominciare da quei due popoli. Lo ha fatto secondo la sua missione “altra” rispetto a quella secolare. Se volete, lo dico da laico, secondo una logica differente, che va riconosciuta e rispettata, se vogliamo essere laici davvero.

Non farò mai la stessa domanda idiota che fece Stalin quando chiese “Quante divisioni ha il Vaticano?”

CERTO CHE. Lo sguardo che si scambiano queste 2 donne è veramente commovente e carico di significato. Sembrano capirlo più i laici che certi cattolici, ma va bene lo stesso e sono contento che il Papa non si sia fatto dire cosa deve fare un Papa. Gli esperti di comunicazione dicono che non è importante quello che dici ma quello che viene percepito. Il diritto del Papa di fare la sua missione evangelica è fuori discussione, tuttavia l’amica russa, che non è il Papa, avrebbe potuto cogliere la sua occasione “secolare” per “vergognarsi” del suo presidente. Se non lo ha fatto, il mix sacro e profano, produce effetti sgradevoli e contraddittori. La croce sta sulle spalle non sotto.

