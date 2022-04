Che strane ,queste persone!! I veri partigiani non ci sono più…è una posizione ipocrita e vergognosa

“Il Presidente dell’Anpi Pagliarulo sembra vivere fuori dalla storia: ora minaccia di querele anche un giornalista come Gramellini.

La sua è una posizione ipocrita, nella quale il concetto della Resistenza cambia a seconda di chi è l’aggredito (l’Ucraina) e chi l’invasore (la Russia).

Se fossero in vita i nostri partigiani sicuramente non si farebbero rappresentare dalle idee di Pagliarulo.

Il 25 Aprile, per fortuna, non è di proprietà del Presidente dell’Anpi, bensì patrimonio collettivo e mai come quest’anno sarà festeggiato in nome della Resistenza ovunque, con buona pace degli ex e post filo-sovietici.”

Di partigiani veri ce ne sono pochi. (anche mio padre classe 1924 se né andato) . A sentir questo personaggio la resistenza vale secondo chi la fa. Vergognoso senza rispetto per chi veramente combatte per la libertà e indipendenza e intollerabile verso i caduti.

Carlo Smuraglia, ex presidente nazionale e adesso presidente onorario dell’Anpi che ha vissuto la Resistenza sul campo, ha manifestato una posizione radicalmente diversa da quella di Pagliarulo, dichiarando che è invece necessario inviare armi agli ucraini perché “un popolo che si oppone a chi vuole dominarlo con poteri autoritari va aiutato a resistere”. Lo ripeto .Questo Pagliarulo fa la resistenza al contrario, sta con gli aggressori e contro gli aggrediti. Smuraglia, 99 anni e capo partigiano, uno degli ultimi veri partigiani si è nettamente schierato con la resistenza ucraina. Il resto, quello che afferma l’attuale dirigenza dell’ ANPI, gente che la resistenza l’ha conosciuta in poltrona al cinema, sono solo chiacchiere in cerca di gloria. Ma pagliarulo è quello che vola sempre alla altezza del… ?!?! Spero che non siano anche sovvenzionati dallo stato, sarebbe da ridere per non piangere. E. L’unico modo di farli meditare su quanto siano dei vetero comunisti fuori dalla Storia, sarebbe disertare il corteo e stracciare la tessera. Ma purtroppo..MA VI RICORDATE! Per chi ha fatto campagna l’Anpi al referendum costituzionale del 2016? Per il SÌ o per il NO? Questi rappresentano la compagnia di giro, cioè quelli che campano con la chiacchiera ambigua falsa sciacalla.

Pagliarulo. Più che rappresentare i Partigiani d’Italia e la Lotta Partigiana contro l’oppressore per la Libertà e la Democrazia, a me sembra rappresentare una posizione politica ciarlatana per le loro tasche per la loro convenienza. Penso che questa associazione è anacronistica e questo signore non dovrebbe parlare a nome dei partigiani ma ne dovrebbe custodire la memoria e trasmettere i valori della resistenza contro gli eserciti occupanti di qualsiasi tipo.SCIACALLI.

Che strane ,queste persone!! I veri partigiani non ci sono più…è una posizione ipocrita e vergognosa ultima modifica: da

