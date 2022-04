MO SEMPLICE PUNTO DI VISTA. Il lavoro è, sì, lo strumento del sopravvivere, ma è soprattutto il veicolo dell’autoaffermazione sociale e, prima ancora, esistenziale, nell’intimo confronto che ciascun uomo conduce con il valore della propria entità soggettiva rispetto a quella degli altri che lo circondano; l’uomo ha un irresistibile bisogno di comprovare, innanzitutto a sé stesso, la sua qualità creativa e la sua capacità progettuale. Ma in un sistema nel quale il lavoro che si richiede per far funzionare la baracca è sempre più standardizzato e ripetitivo, questa esigenza non può più essere soddisfatta se non in ambiti marginali; lo spazio di interesse per il lavoro si è ridotto per il semplice fatto che è venuta meno la possibilità di farne uno strumento di competizione nei confronti degli altri a vantaggio del proprio ego. Questo e il mio punto di vista! Forse sbaglio! Ma mi piacere sapere come la pensate voi.

Da Powerade a Borghese: la fine della cultura della performance e della carriera. Perché una volta eravamo più aperti alla possibilità di “fare gavetta” e trovavamo convincente la retorica del “lavoro duro”?

“Pause is power” è lo slogan di uno spot pubblicitario che va in onda da qualche giorno negli Stati Uniti e che sta facendo discutere. Il video è della marca di bevande per lo sport Powerade, e la sua protagonista principale è Simone Biles: la straordinaria ginnasta diventata celebre anche per il suo ritiro all’ultimo minuto per questioni “psicologiche” prima della sua ultima competizione olimpica. Il video, che annovera anche l’allenatore Antonio Conte e il tuffatore Tom Daley, sembra suggerire che è bene – se non addirittura necessità – per un atleta ogni tanto fermarsi, prendere il fiato, fare qualcosa di diverso.

È davvero significativo, se ci si pensa, che una bevanda da sempre presentata come energizzante decida di lanciare un messaggio simile. E che lo faccia peraltro dal cuore di una cultura, quella americana, che da sempre – e in particolare nello sport – mette al centro la performance; la tenacia quasi ossessiva nel perseguimento dell’eccellenza e del successo. Non è quindi poi sorprendente che le reazioni alla pubblicità – almeno nei commenti su YouTube – siano state in grande maggioranza negative: dopo decenni di insistenti messaggi a non mollare mai e dare sempre il meglio, l’idea che fermarsi e distrarsi sia talvolta la cosa giusta da fare pare perlomeno dissonante.

Da noi, invece, nelle ultime ore è nata una polemica attorno a un’intervista del Corriere ad Alessandro Borghese. Il noto chef ha affermato che secondo lui «Lavorare per imparare non significa per forza essere pagati», denunciando poi un certo comportamento che porterebbe, soprattutto tra le giovani generazioni, a non essere disposti a mettersi in gioco e crescere facendo sostanzialmente la buona vecchia “gavetta”. Ovviamente, le critiche non si sono fatte aspettare, con tanti a replicare che il problema non sono i giovani arroganti e fannulloni, ma bensì i datori di lavoro sfruttatori che spesso non offrono contratti decenti e neppure occasioni di crescita.

A differenza dello spot di Powerade negli Stati Uniti, non si tratta affatto di un tipo di discussione nuova. Alle nostre latitudini questo tipo di polemica tra datori sfruttatori e giovani pigri oramai rappresenta un format ciclico. Ovviamente, questo non vuol dire che il tema non ci sia o sia di poco peso: anzi. Solo che inevitabilmente la discussione sembra concentrarsi su aspetti importanti ma tutto sommato superficiali, come per esempio le remunerazioni medie o il tipo di contrattualistica presente nel nostro Paese. Raramente si va più a fondo, per indagare le ragioni di quello che è, con ogni evidenza, comunque un cambiamento della percezione e definizione del lavoro.

Perché, chiariamoci subito, lavorare gratis si fa e si fa piuttosto felicemente da sempre. Si chiama “volontariato”, e qui in Italia ne siamo particolarmente capaci e inclini. E molti giovani per esempio non lesinano grande impegno nel creare pagine social, blog, podcast convincenti, senza che nessuno li paghi. Ci sono quindi molti ambiti in cui il lavoro gratuito o “per la visibilità” non è considerato un insulto o una “proposta indecente”.

Allo stesso modo, noi italiani siamo tradizionalmente sensibili alla cultura della pausa, del momento di socialità. Nonostante ciò, la retorica “performista” americana ha in passato attecchito piuttosto bene anche da noi (chi si ricorda di Marchionne che dal palco diceva «Andare invacanza da cosa?» e veniva coperto di applausi?). Eppure oggi anche essa viene sempre più rifiutata, con anche manager e imprenditori popolari che fanno a gara per sottolineare l’importanza dell’ “equilibrio vita-lavoro” e del rispetto delle esigenze personali dei dipendenti.

Cosa sta cambiando quindi? Perché una volta eravamo più aperti alla possibilità di “fare gavetta” e trovavamo convincente la retorica del “lavoro duro”? Perché fino a ieri eravamo persuasi della necessità di perseguire l’eccellenza tramite una indefessa e quasi cocciuta dedizione alla nostra professione o progetto, e oggi invece non ne siamo più così sicuri? Forse la risposta semplice è: perché le narrazioni del successo e della carriera non convincono più. Hanno funzionato per alcuni decenni grazie alla congiuntura favorevole creata da un’impetuosa crescita sia economica che tecnologica, ma oggi non sono più credibili.

Secondo il Censis oggi solo la metà dei giovani fa un lavoro fortemente collegato ai propri studi, e più di un quarto per nulla. A prima vista può sembrare un dato nemmeno troppo negativo, ma a pensarci bene che lavoro dovrebbero fare i giovani se non qualcosa di inerente a ciò che hanno studiato? Purtroppo non ho trovato dati in merito, ma sono convinto che se si ripetesse la stessa rilevazione per tutta la forza lavoro solo una minoranza – pure in forte contrazione – mostrerebbe un percorso scolastico e lavorativo solido e coerente. Oggi è normale cambiare, passando anche da un settore all’altro e tra mansioni piuttosto diverse. Ecco quindi che la gavetta perde di senso: perché lavorare gratis per imparare una cosa che poi probabilmente non farò più avanti?

Anche la retorica dell’eccellenza, del talento e del successo sta rapidamente perdendo credibilità. Avere successo una volta voleva semplicemente dire affermarsi all’interno del proprio gruppo sociale: potersi permettere qualche bel vestito e una bella auto, mostrando alla famiglia, ai vicini, al massimo alle persone conosciute a una cena di essere una persona importante e di talento. Ma ora tutto questo è ritenuto quasi comicamente inadeguato (i giovani, credo, direbbero “cringe”). Oggi tramite il web e i social network siamo costantemente esposti a livelli di bravura, talento e ricchezza totalmente irraggiungibili, per cui è quasi impossibile pensare di poter emergere in quella piazza globale, anche impegnandosi allo stremo.

In passato l’esplosione della globalizzazione e delle tecnologie digitali hanno dato a quasi tutti – specie in Occidente – la sensazione di avere strumenti e opportunità per accedere a nuovi, enormi e ricchissimi mercati, e che per avere successo servisse solo darsi da fare. Ciò ha promosso una cultura della performance e del merito quasi ossessiva, per cui fattori come la pausa di riflessione o il caso venivano espunti quasi completamente dalla discussione: chi non ce la faceva semplicemente non si era impegnato abbastanza. Il lavoro quindi, come lo definisce con probabilmente non voluta precisione lo stesso Alessandro Borghese nell’intervista di cui sopra, era diventato quasi letteralmente un mito a cui dedicare «devozione».

Quella divinità, però, è rimasta oggi senza fedeli. È quindi sempre più chiaro che abbiamo urgente bisogno di cambiare non solo la pratica, ma anche e soprattutto la concezione e la definizione del lavoro; il suo senso. Esso non può più essere solo quella cosa che tutti vogliono ma che nessuno desidera; quell’attività remunerata e fondamentalmente spiacevole che tutti dobbiamo fare – preferibilmente in maniera quanto più intensa possibile – se non vogliamo cadere preda, più ancora che dei morsi della fame, di quelli della riprovazione sociale; insomma, quella cosa che ci permette di sopravvivere ma non di vivere.

Per l’essere umano è sempre stato normale prendersi pause. Studi antropologici svolti tra gli anni ’70 e gli anni ’80 in diverse tribù hanno mostrato che una delle esperienze più comuni a varie latitudini (sebbene in gradi anche molto diversi) era il “far nulla”. In alcuni casi, il semplicemente stare seduti in silenzio poteva prendere fino a un quarto del tempo da svegli. Allo stesso tempo, noi siamo fatti per lavorare, e non solo o tanto per procacciarci beni di prima necessità o assumere un ruolo in società. Reperti come l’ascia da pugno di Kathu Pan dimostrano che, anche ben prima che nascesse la nostra specie, i nostri antenati spendevano molto tempo a produrre oggetti fondamentalmente inutili ma esteticamente belli, e probabilmente pregni di significato.

Il lavoro gratuito non è in sé un insulto né un oltraggio; così come l’inattività, il prendersi una pausa o “mollare” non è intrinsecamente una sconfitta. Tutto sta al valore e al senso che diamo al lavoro, sia a livello personale che sociale. Abbiamo bisogno di una nuova definizione e pratica del lavoro. Per questo, sarà bene parlarne di più e meglio.

