l miei post sulla guerra PUTTINIANA e sulle reazioni a questa GUERRA VENGONO cancellati e se mi va bene BLOCCATO da Facebook prima per qualche ora, ultimamente per giorni, e senza giustificazione, o giustificazioni assurde, esempio troppa velocita nel postarli, o da loro giudicati SPAM, ultimi post, perché ritenuto di incitamento all’odio. SE E INCITARE AL ODIO E DIRE LE COSE COME STANNO DIRE LA VERITA E INCITARE AL ODIO,SIAMO ANDATI FUOTI DI TESTA.

Alla domanda che il Grande Inquisitore, artificialmente intelligente, mi ha fatto per sapere se accettavo o no la decisione ho risposto di NO. Ovviamente nel format non c’è la possibilità di argomentare il mio diniego. Il post era di critica alla disinformazione russa e degli amici italiani della guerra di Putin. Ci metto molto sarcasmo, questo sì, ma nessun incitamento all’odio che è sempre stato estraneo ai miei sentimenti. Da parte mia continuerò a scrivere quello che penso, con un sorriso di compatimento e non farò la vittima del “pensiero unico” di Putin.

Ho l’impressione che Facebook sia ostaggio dei filorussi aggiungiamo che. L’algoritmo che controlla è idiota. Ma. Certamente qualcuno ha segnalato i post e lui si è mosso per quello che è, da idiota. Il metro di valutazione di FB lo capisce solo chi lo applica, ma non ha alcuna attinenza con la realtà. Pensate che tempo a dietro sono stato bloccato per un mese avendo dato del pirla a uno che, lui si, aveva lanciato offese e pure pesanti. Ma forse in quel momento il censore di FB dormiva. Dobbiamo usare i canali di FB per chiedere ragione e opporsi, spesso questa decisione è originata da una segnalazione di qualche grullo legaiolo putiniano. Opponendosi si può ottenere una revisione della decisione. Io Ci ho provato ma con nessun esito. Forse se lo facciamo tutti questo algoritmo idiota lo modificano, rendendolo più democratico, ne dubito ma provarci non costa niente, e fa bene alla democrazia del web.

SCUSATE PER LO SFOGO.CIAO

