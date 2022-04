ITAGLIA VIVA! Sempre un passo avanti

Abbiamo un grave problema di cui nessuno parla: l’immigrazione.

Le donne ucraine – spesso laureate e ben formate – sono in una situazione di difficoltà enorme, nonostante un lavoro straordinario dei sindaci.

Ne parleremo martedì, in uno speciale di Radio Leopolda che andrà in onda nel pomeriggio con alcuni sindaci, nostri parlamentari sensibili al tema ed esponenti del Terzo Settore.

I numeri sono pazzeschi, superiori a quelli di qualsiasi ondata migratoria, ma nessuno ne parla: vogliamo fare alcune proposte su come trasformare questo problema in opportunità, come aiutare le persone, come sostenere associazionismo e comuni.

Segnatevi dunque martedì 19 aprile, dalle 17 alle 18, su Radio Leopolda.

Bravissimi… pensate a tutti gli emigranti bianchi, neri, gialli, cattolici, ortodossi, musulmani, europei e non… questo si che sarebbe meraviglioso.

La mia proposta.

Una possibilità è quella di avviare, non solo per le donne ucraine, ma anche per altri immigrati, dei tirocini utili a familiarizzare con la lingua e le istituzioni italiane in attesa di poter avere quella padronanza di lingua e quelle conoscenze che possa consentire loro di ottenere un impiego soddisfacente.

Bisogna proteggere le donne ucraine e tutti gli immigrati da ogni sfruttamento. Purtroppo abbiamo potuto vedere quanto sfruttamento e quanta cattiveria possa esserci nei confronti di stranieri che non conoscendo la nostra lingua, non avendo appoggi qui, possono venire coinvolti in attività illegali e di sfruttamento.

Avremmo dovuto già avviare nel passato quelle azioni di protezione di tutte quelle persone fragili che sono spesso state avviate alla prostituzione, al traffico di stupefacenti, allo sfruttamento in varie realtà lavorative. Non l’abbiamo fatto. Speriamo che almeno ora possa essere la volta buona.

Ma non fermiamoci agli ucraini. Non facciamo distinzioni tra profughi “buoni” e profughi “cattivi”, tra stranieri da aiutare e altri da accogliere nell’indifferenza.

