Massacri, stupri: Putin andrà avanti? “Per fermarsi ci vuole lucidità e capacità di analisi” La psicologa: troppo facile dare del pazzo a Putin, per cercare di accettare le atrocità della guerra. La storia ci insegna invece che quasi sempre le patologie non c’entrano. Ma è questione di potere, manipolazione, e di rendere non umani i nemici. Non è pazzo. È un tiranno. Punto. È troppo facile scaricare sulla pazzia invece di riconoscere che l’occidente se lo e cresciuto e coccolato in casa propria e continua a fare con sue “trattative”, blaterare sulle sanzioni e bandierina della pace.

FORSE. Un paranoide? Forse, ma la verità è che non lo sappiamo. Non possiamo escludere che sia una persona che sta mettendo in atto azioni atroci volendolo fare, con estrema lucidità. “La letteratura scientifica criminologica – spiega Anna Maria Giannini, professoressa ordinaria di Psicologia giuridica e forense alla Sapienza di Roma – ci ha insegnato che molte azioni atroci sono state commesse perché si volevano fare e non compiute per effetto di patologie mentali. Noi vediamo conseguenze drammatiche: crimini, crudeltà, violenza e quando siamo davanti a cose che stentiamo a credere e capire facciamo ricorso alle spiegazioni alle quali abbiamo più accesso”

Ma. Non capisco perché alcuni lo giustificano dicendo che anche gli USA… Ma che sragionamento è?

Perché nel caso degli autocrati, dei tiranni ecc. difficilmente si può parlare di pazzia perché, se fossero pazzi, compirebbero qualche azione sconsiderata anche a danno del loro entourage che reagirebbe (di solito non si tratta di brave persone) eliminandoli fisicamente. Lo si è visto, ad esempio, con l’imperatore Romano Caligola che, facendo tutte le tare del mondo alla storiografia antica, proprio equilibrato non sembrava esserlo: eliminato. Io credo che siano crudeltà volute e che occorra, per comprenderle (GIUSTIFICARLE MAI) esaminare il contesto, gli antefatti e gli attori sulla scena.

Sono migliaia di anni che i potenti gli autocrati i tiranni di ogni Nazione compiono razionalmente e ponderatamente le peggiori nefandezze in nome della ragion di Stato e di svariati interessi e motivazioni e noi stiamo ancora a chiederci se essi sono così crudeli perché sono pazzi. Ma quando vogliamo capire che gli esseri umani tutti e soprattutto i potenti sono capaci di qualsiasi malvagità lucidamente e in possesso delle loro facoltà di intendere e volere…quando finalmente lo capiremo avremo fatto un gigantesco passo in più nella comprensione della natura umana.

Quando si comprenderà che la crudeltà e la sete di potere sono componenti della natura umana né più né meno della spiritualità e dell’empatia? Siamo ontologicamente “difettosi”, chi più chi meno. Certo i potenti sono certamente i più difettosi tra tutti…

E fino allora. Noi Tutti dovremmo farci paura che con i nostri comportamenti quotidiani, liberisti senza Limiti ecologici e consumistico, alimentiamo da sempre il Dominio dei Pochi sui Molti, e poi ci stupiamo della Immensa Violenza dei Pochi che spargono guerre in ogni angolo del Pianeta offeso. Siamo Noi i Mostri. È tutta Nostra questa Follia …

PS: Sembra di essere tornati a inizio novecento…tutti esaltati dalla propaganda bellica e nessuno che usa il raziocinio. L’Ucraina ha diritto a difendersi dall’invasione russa, ci mancherebbe altro, dato che stanno sotto le bombe… giustificare una guerra allo scoop di “denazificare” un Paese che, al solo scopo di difendere i propri confini dalla propaganda russa (il Donbass) ha dovuto integrate forze di estrema destra tra le fila del proprio esercito (il battaglione Azof). Battaglione su cui il dittatore sta basando l’intero attacco! Ricordiamocelo: le guerre non iniziano mai per ideologia ma sempre per interessi economici! E noi europei invece che “scusa” abbiamo per aver messo da parte la logica ed esserci persi in un tifo ideologico indegno ed emotivo? La priorità ora è che questo conflitto non degeneri in uno scontro globale tra Occidente e polo russo-cinese…sarebbero dolori per tutti, se avvenisse questo scenario apocalittico,

La psicologa: troppo facile dare del pazzo a Putin, per cercare di accettare le atrocità della guerra. La storia ci insegna invece che quasi sempre le patologie non c’entrano. Ma è questione di potere, manipolazione, e di rendere non umani i nemici ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo