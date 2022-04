“C’è una distorsione sul reddito di cittadinanza, così non riusciamo a garantire la ripartenza del turismo” CAZZO SI SONO SVEGLIATI. Il ministro Garavaglia del Carroccio segnala che “alcuni collaboratori di cucina non vogliono andare oltre i tre giorni a chiamata a settimana, altrimenti perdono il sostegno”

Come non condividere il grido di dolore del valente ministro padano . D’ altronde, sarà difficile invertire la rotta con il ” patrimonialista ” Letta, segretario del partito delle tasse e dei ceti parassitari .Non a caso alleato dell’ avvocato del pueblo ( improduttivo ), leader della stolta camarilla grillina, intestataria della nota legge truffa cittadina .Attenti a quei due, amici lavoratori .Portafoglio in pericolo .

Gli autori del reddito di cittadinanza, Lega e il M5S, con il governo gialloverde hanno fatto condoni fiscali, edili, rottamazione multe, come non si vedevano dai governi Berlusconi… altro che i difensori della legalità e caccia agli evasori fiscali!

Spero che i qui presenti difensori del RdC appartengano tutti ai percettori di tale Reddito cittadino. E non siano invece tra quelli che lo stipendio se lo lavorano, eccome, e con esso ci pagano le tasse. Perché, se appartengono alla categoria dei lavoratori, sono come minimo dei masochisti. Parte di quelle tasse che pagano serve a mantenere i furbetti.

Ci siamo capiti. Anche io sono d’accordo che le mie (sudate) tasse servano pure a dare il sussidio di povertà ai poveri e l’invalidità agli invalidi. E a tutti coloro che ne hanno necessità. Non sono però d’accordo che una banda spensierata di allegri politici spendaccioni (in cambio di voti) li dia alla leggera a tanti baldi giovani e, peggio ancora, ai furbetti e ai mafiosi. Le ricordo che SOLO il 30% del RdC arriva a chi veramente lo merita! Prima si fanno i controlli, e poi si danno.

Il fatto che gli altri (invalidi, pensioni, legge 104, ecc.) “rubino” sui sussidi non giustifica che si dia anche il RdC ai truffaldini. Se fosse così, anche io sarei autorizzato a rapinare una banca visto che in Italia si fanno molte rapine! Parlando seriamente: uno Stato che non sa fare i controlli, o meglio: che non li vuole fare perché alcuni partiti hanno un interesse politico a non farli (Lega, Leu, PD M5S, sindacati sulle pensioni e L.104, sul RdC, ecc.), non merita di amministrare i nostri soldi. E un buon cittadino dovrebbe ribellarsi, a prescindere dalla sua appartenenza politica! Perché i soldi che vanno ai truffaldini potrebbero invece andare a migliorare gli ospedali, i Servizi, ad aumentare le miserrime pensioni di invalidità, a creare asili nido e case per anziani, ecc. ecc.. Mi sembra lapalissiano

Agosto scorso, vacanze al paesello, colazione al bar e quattro chiacchiere con amica d’infanzia proprietaria di minimarket….devo assumere un magazziniere e l’unico che si è presentato è un pakistano, ma parla bene italiano….ma scusa del paese nessuno? Possibile? … si possibile 500 euro di rdc sono meglio di 850, in regola, per sei ore al giorno…..

Pochi giorni dopo, ferramenta, chiuso. Esce il proprietario di un altro esercizio, mi apre e mi accompagna. …scusa ma non c’è un commesso? No, tutti al mare, se arrivano a chiedere lavoro arrivano a novembre, ed il proprietario per allora sta facendo fare le carte ad un ragazzo tunisino, i nostri solo rdc e mance dei nonni. Buona fortuna…..

Per il ministro leghista del Turismo, Massimo Gravaglia, “c’è una distorsione oggettiva” sul reddito di cittadinanza che potrebbe mettere a rischio il settore, tra i più colpiti durante gli anni della pandemia. “Per avere il personale necessario all’attività turistica, andrebbe risolta la distorsione causata dal reddito di cittadinanza altrimenti non riusciamo a garantire l’offerta necessaria alla ripartenza”, osserva il ministro ospite di ‘Sabato anch’io’ su Rai Radio1. E poi precisa: “Mi segnalano che i collaboratori di cucina in alcuni casi non vogliono andare oltre i tre giorni a chiamata a settimana, altrimenti perdono il reddito di cittadinanza e questa è una distorsione. Vengono rifiutati posti di lavoro anche con retribuzioni superiori a quelle dei contratti collettivi. C’è una distorsione oggettiva”, ripete.

Insomma, con Garavaglia la Lega riapre il fronte reddito di cittadinanza, uno dei pilastri del M5S. E sui cui Matteo Salvini si oppone (il suo partito era nella maggioranza di governo quando il provvedimento fu approvato e lui era vicepremier). Ad agosto scorso aveva ribadito: “Va cancellato assolutamente. A settembre proporremo un testo e io metterò la prima firma all’emendamento”. Per il suo numero due, il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, lo sforzo maggiore “è quello di trasformare il reddito di cittadinanza in lavoro di cittadinanza”, diceva a settembre, sostenendo una line apiù soft rispetto al capo del partito. Posizioni e dichiarazioni che non sono comunque piaciute al leader del Movimento, Giuseppe Conte, sostenitore del reddito, che aveva risposto: “Trovo vigliacco e folle che esponenti politici, per giunta con trattamenti economici privilegiati, chiedano di abrogare una misura di civiltà nei confronti di chi non ha nulla”. Mentre per il segretario del Pd, Enrico Letta, più che abolire il sostegno “noi come il premier Draghi crediamo in un suo miglioramento”, aveva osservato a fine estate da Torino

Ma il reddito di cittadinanza, nei mesi scorsi, è stato al centro di un botta e risposta anche tra Giorgia Meloni contraria al sostegno targato M5S definito “il metadone di Stato” e il ministro dem del Lavoro, Andrea Orlando, che non apprezzando le parole della leader di FdI e aveva risposto secco: “Lei non sa cos’è la povertà”.

