Guerra Ucraina, Banca centrale russa: “Sanzioni iniziano a colpire l’economia”. Ma Putin: “Blitz dell’Occidente fallito” La governatrice Elvira Nabiullina nel suo intervento alla Duma vira su toni più pessimisti di una settimana fa e parla di necessità di cambiare modello economico. E il presidente Putin getta acqua sul fuoco: “Limitazioni occidentali? Avrebbero dovuto scatenare il panico invece sono state un autogoal” Tipico di Putin continuare a negare la realtà delle sue azioni

I bene informati dicono che molte delle riserve estere della Russia siano nelle banche Cinesi, bloccate. Inoltre gli dicono che la banca centrale Russa sta vendendo oro, dove può, ad un prezzo al ribasso ma anche quello finirà. Inoltre una grande quantità di oro in Russia è nelle mani dei militari e dei cittadini, non della banca centrale. I consiglieri di Putin l’hanno consigliato male. Solo mi domando: la Russia (Putin) non si aspettava sanzioni? Le dichiarazioni della banca centrale russa sono “forse” una minaccia diplomaticamente espressa per giustificare ritorsioni armate o meno in Europa? O. Pensava di vincere così rapidamente che l’Europa non avrebbe fatto in tempo ad alzare le sanzioni. Invece l’Ucraina li ha fermati all’ingresso nell’area di Kiev, e l’Europa ha impiegato molto meno del previsto a fare fronte comune. E ora sei in merda caro PUTIN. Credo pensasse di fare il bis della Crimea: occupazione lampo delle zone interessate e nessuna reazione da parte dell’esercito ucraino. Nel 2014 i governi occidentali furono messi di fronte al fatto compiuto e la realpolitik prese velocemente il sopravvento, oggi la situazione è decisamente differente.

MA E INNUTILE CONTINUARE A GIRARE LA FRITTATA NAZZICOMUNISTA.

L’economia Russa è in mano ad una gang di criminali cappeggiati da Putin . Ma chi sono questi oligarchi ? a soli 30 anni già miliardari . La risposta è semplice per chi vuole comprendere : sono i figli e nipoti di quella Nomenclatura , il vertice, la cupola di un enorme apparato Statale , che aveva il suo centro prima nella NKVD, poi KGB ,ed oggi FSB, cioè l’apparato poliziesco e repressivo , lo Stato di polizia .Sin dall’epoca di Stalin ,il terrore , era la unica politica comunista praticata ,una vera “dittatura contro il proletariato “, i PCUS ,formava i quadri , faceva carriera , chi era senza scrupoli , con attitudini alla violenza criminale , il loro compito era ,annientare qualsiasi forma di dissenso, con tutti i mezzi . Piano piano la gang ,formata e selezionata da Stalin , arrivò ai vertici della Nomenclatura ,ad un certo punto ,occupavano i posti chiave , le miniere d’oro ,di diamanti , i giacimenti di gas e petrolio ,le terre , tutto era già in loro possesso , ma mancava una cosa , cosa ? buttare il comunismo a mare , l’ultimo ostacolo ,per impossessarsi della ricchezza e spartirsi la torta . Quindi gli Oligarchi ,come i commissari comunisti ,non hanno nessuna cultura economica , il loro unico merito è essere eredi della vecchia gang Staliniana . Voi credete che , ci capiscano qualcosa di economia ? dubito , sono solo degli esaltati , a loro poco importa dello Stato e del popolo russo , dopo un secolo di oppressione non hanno opposizione .

ORA CON LA GUERRA E LE SANZIONI. Centinaia di multinazionali hanno lasciato la Russia, garantendo gli stipendi ai dipendenti per alcuni mesi… ma dopo cosa faranno con ulteriori decine di migliaia di disoccupati senza stipendio? senza contare quelli creati da embargo e sanzioni.

RICORDATEVI O TENETE PRESENTE CHE. Quel poco di economia reale in Russia ,è dovuta allo sbarco folle degli Occidentali ,la delocalizzazione suicida di alcuni imprenditori ,altrimenti era una economia misera e parassita . Lo stesso è pure in Cina , devono il loro progresso all’Occidente ,altrimenti , avrebbero continuato ad essere un paese del terzo mondo ,con fame e miseria ,perché il sistema comunista crea solo questo . Ma perché la delocalizzazione è un suicidio ? Quando si faceva ,la mostra dell’artigianato vero, a Firenze ,era proibito fare foto , ma ecco dei polli che portano i loro brevetti ai comunisti , non è un suicidio questo ? porti alla concorrenza il tuo segreto millenario . Ma cè di più , si delocalizza ,in sistemi totalitari , la cui classe dirigente è inetta e parassita . Nonostante che i loro popoli ,lavoravano come schiavi( incluso i lavori forzati ) ,con paghe ridicole , senza valore mondiale , non riuscivano neanche a sfamare il popolo , per incompetenza . Quando hai a che fare con una gang di parassiti criminali ,credi davvero che puoi fare buoni affari ? Certo finché gli fai comodo , poi ti possono buttare fuori dal loro paese a calci nel sedere , e in mutande ,provate a protestare , e vi daranno pure una scarica di cazzotti , sei in casa loro . Sembra un discorso semplice , ma l’ho potuto verificare a Cuba, stato parassita per eccellenza . I Russi hanno fatto scuola a Fidel , oggi Cuba vive delle rimesse dei cubani emigrati ,dell’80 % del salario dei medici in missione , del non salario

