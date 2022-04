Pagliarulo sei riuscito a far incazzare anche il numero uno dei partigiani ITALIANI. Con i tuoi sproloqui.

“Paragonare gli ucraini ai partigiani è improprio”, lo sfogo do Pagliarulo. Anpi

I suoi post (di pubblico dominio) sembrano usciti dalle peggiori troll farm putiniane: sono addirittura imbarazzanti. Se questo signore ha a cuore il buon nome dell’Associazione che presiede, dovrebbe dimettersi domani stesso (o, in alternativa, essere sfiduciato dagli altri dirigenti)

È un altro Cremaschi: è equidistante tra Russia e Ucraina ma poi danno addosso tutti i giorni alla sola Ucraina. Pagliarulo e l’Anpi dovrebbero prendere esempio dalla Fiap (Federazione Italiana Associazioni Partigiane), che si è messa subito dalla parte degli ucraini, senza se e senza ma e senza fare distinguo tra la Resistenza italiana della Seconda Guerra Mondiale e quella ucraina: Questo rinnega ed aborre la resistenza fatta contro l’invasore nazista a suo tempo dai partigiani, non riconosce il nazismo del dittatore, ma in quanto a partigianeria è proprio di parte (a vantaggio dello stupratore ovvio), e propone, per la salute ed il benessere della stuprata, che essa venga disarmata e legata, onde essa non graffi lo stupratore e non sia massacrata di botte dallo stesso prima di essere stuprata, del qual fatto a lui poco interessa purché lo stupro avvenga con ordine e senza resistenza (che lo stupro sia pacifico insomma, è la cosa più importante, che è questa agitazione, grida violente e questa violenta resistenza da parte della vittima? È un obbrobriosa anti pacifica resistenza, che incita lo stupratore alla risposta violenta in un crescendo di violenza. Vittima fatti ammazzare pacificamente non essere violenta!) .

ORA: Pagliaruolo può ritrattare tutto quanto ha detto ma è evidente che rappresenta solo i partigiani che combattevano per la madre Russia accecati dal sogno comunista, quelli che a guerra finita hanno assassinato a sangue freddo centinaia se non migliaia di innocenti per intenderci. Niente di male, padronissimo di pensarla così ma non può parlare a nome dei partigiani, a mio parere si dovrebbe dimettere (e vergognarsi) Ancora una volta la pezza è peggio del buco: lui conferma che Putin è aggressore, ma non denuncia mai gli innumerevoli crimini di guerra compiuti dai russi; anzi, continua a negare aiuti militari a chi è vittima di atrocità. Ipocrisia in salsa vetero sovietica. Si capisce che dell’Ucraina non gliene importa nulla. Partigiano solo per chi gli piace.

ORA E SMPRE d’ora in poi, la solita domanda? A che serve? A chi serve questa associazione(a parte i nostalgici comunisti) ?Parla a nome dei partigiani che ormai sono morti. Chiudetela.

Pagliarulo sei riuscito a far incazzare anche il numero uno dei partigiani ITALIANI. Con i tuoi sproloqui. ultima modifica: da

