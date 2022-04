Oggi “la Repubblica” spiega perché ci sono dei buchi neri nella ricostruzione di Giuseppe Conte sulla strana vicenda dell’agosto-settembre 2019, quando gli esponenti dell’amministrazione americana vennero in Italia alla ricerca di un presunto complotto da me ordito contro il presidente Trump. Considero una follia questa ipotesi e ancora più folle mi pare chi gli ha dato credito. Ho chiesto chiarezza all’intelligence italiana. E non lo faccio per me, ma per il decoro delle istituzioni italiane.

Sulla politica, qui trovate la mia intervista di oggi al “Corriere della Sera”. Molto sulla guerra, ovviamente, come è giusto che sia. Tra le altre cose, parlo di un commissario straordinario per l’emergenza immigrazione dall’Ucraina. Affronteremo questo tema oggi alle 17 su Radio Leopolda (avete scaricato le App di Radio Leopolda qui e qui? Fatelo, ci sono tanti programmi molto interessanti). Graditi come sempre i vostri commenti.

“Il Mostro” è prenotabile online qui e, dal 10 maggio 2022, sarà in libreria.

Tra le tante riforme che abbiamo fatto, una è stata cancellata per responsabilità della burocrazia europea: pare sia illegittimo mettere il canone Rai in bolletta. Io credo nel principio “pagare meno, pagare tutti”. Con il canone in bolletta, la spesa è passata da 113€ a 90€ e gli evasori sono stati costretti a pagare. Mi sembrava una buona idea, voi che dite?

Un sorriso,



Enews 782 DI MATTEO RENZI. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo