È semplicemente scandaloso, oltre ogni limite. Così si comportano i dittatori, non Presidenti di consiglio di Paesi democratici. Quest’omuncolo non si rendeva conto nemmeno della istituzionalista’ del suo ruolo ! Il candidato unico ha svenduto l’Italia a prezzi stracciati ecco perché contro Renzi e contro tutto quello che si poteva costruire. Non avevo bisogno di leggere Repubblica per conoscere il grado di cialtroneria di Conte. Ma il problema non è Conte. Come dimostrano i sondaggi, secondo cui una parte non trascurabile di popolo è filo Putin, il problema sono gli italiani. In altri paesi democratici sarebbe già decaduto da ogni carica politica, oltre che istituzionale. Salvo indagini e relative conseguenze.

Russiagate, quei giochi con l’intelligence dell’ex premier Conte. I documenti ottenuti da Repubblica sulle due missioni dell’agosto e settembre 2019 a Roma dell’allora segretario alla giustizia americano Bill Barr, evidenziano alcune significative omissioni dell’allora presidente del Consiglio 5S

Quanto rivelato oggi da Repubblica è inaudito e clamoroso: sul #Russiagate l’ex premier Conte avrebbe mentito più volte, anche davanti al #Copasir.

Avrebbe usato i servizi segreti a scopi personali e politici: mantenere ad ogni costo la poltrona.

Avrebbe barattato il sostegno di Trump al suo governo con la rivelazione di segreti dalla nostra intelligence. E come se non bastasse messo i nostri servizi, strutture istituzionali delicatissime a disposizione di un altro Paese per attività ostili contro Matteo Renzi .

Uno scandalo senza precedenti: una commissione tra attività di intelligence e attività politica del #M5S, tra le strutture preposte alla sicurezza nazionale e il destino personale di un uomo e del ruolo che voleva mantenere, ad ogni costo.

Siamo stati lungimiranti allora a pretendere che lasciasse la guida diretta dei servizi di intelligence, prima e a mandarlo a casa, poi. Ecco perché non mollava i servizi segreti!!!

Ma il #Contegate non può più essere taciuto.

Il Copasir ha intenzione di riconvocarlo? Se quanto riferito dalla stampa risponde a verità, c’è da mandare sotto processo immediatamente coloro i quali si sono macchiati di questa infamia. Siamo difronte ad una situazione di gravità assoluta

mi chiedo la politica e la magistratura esistono ancora in questo paese? se i vertici dei 5s erano a conoscenza di questo tradimento credo urgentissimo liberare il posto di ministro degli esteri per evitare ulteriori comportamenti impropri. E soprattutto perché nessuno tra PD e M5S ha qualcosa da dire di questo CONTE DEL C…O. Doppio giochista, narciso, pericoloso e arrivista, ha svenduto l’Italia assieme ai suoi compagni di merenda per restare attaccato al potere, adesso pretendiamo la. Verità di come si sono svolti i fatti, spero che il P.D. si ravveda sulle sue errate valutazioni. Uomo ineffabile, non trovo aggettivi capaci di descrivere l’orrore che mi fa il solo pensiero di vederlo di nuovo in politica Questo signor nessuno è riuscito con complicità altrettanto inquietanti a fare dei danni al suo paese. Va processato per alto tradimento per direttissima, si deve parlare di ALTO TRADIMENTO verso il popolo Italiano e la nostra PATRIA!!! Io sono e rimarrò sempre garantista, detto ciò occorre indagare e non insabbiare, occorre far emergere la verità e questo va fatto al più presto. Che io faccia parte di un partito, che sulla carta e non ne i fatti, abbia solo un 2% di elettorato NON MI INTERESSA , ma che quel 2% sia un 2% di gente onestà che vuole che la verità, gli inciuci e la responsabilità di malefatte vengano al più presto a galla e che il nostro paese possa essere governato da gente onestà responsabile e che mette al primo posto l’interesse di tutti e non il tornaconto di una sola parte del popolo italiano. Occorre al più presto cambiare paradigma altrimenti saremo per forza destinati a soccombere e allora si che saranno guai per tutti

