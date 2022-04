Chiamiamola …ingenuità per ingenti forme di……supporto poveri ignoranti ! Più che ingenui hanno dato retta a uno str……zo russo. Hanno aiutato la Russia hanno messo in croce noi italiani.

E ci stiamo rendendo conto solo ora che Putin, i Russi , la Russia hanno pesantemente condizionato la politica in Italia, quantomeno dal 2016 ad oggi. È incredibile che nessuna istituzione prenda atto di questa anomalia ed abbia la forza di porvi rimedio, con le azioni necessarie alla tutela della dignità della Repubblica Italiana. Ma per fortuna Renzi ha fatto saltare Conte, ed è arrivato Draghi sempre per merito di RENZI, e in questo momento siamo in una botte di ferro, c’è lo ricorderemo quando andrà via, spererei mai.

Purtroppo gli odiatori seriali di Renzi resistono, soprattutto fra i veterocomunisti e lo diffamato con qualunque pretesto e pochezza infantile di argomenti a conferma di quanto fosse e tuttora sia temuto a paragone delle carneade presenti fra gli avversari. Speriamo che gli umorali elettori si rendano conto di essere stati trattati da burattini e rivolgano altrove il loro astio represso.

DETTO CIO. Direi che qui si tratta di prendere atto di quanto è accaduto e farci qualche riflessione per evitare che accada di nuovo. CARI ITALIANI. Se continuiamo a pensare solo al fatto che Renzi ci piace o no, non andremo molto lontano, perché continuiamo a ragionare come allo stadio. Ma non è una partita è la vita di tutti i giorni, il futuro dei figli, ma non mi sembra difficile, però ci vuole impegno, facciamo più attenzione e poi valutiamo i contenuti dei messaggi politici senza schieramenti precostituiti, altrimenti è inutile. E ricordatevi che il. Renzi purtroppo o per fortuna vede lontano, anche se criticato da un paese di cechi

Renzi purtroppo vede lontano, anche se criticato da un paese di cechi

