Tutti gli uomini e le donne libere dovrebbero manifestare per la Pace… bravissimo Damiano bravi i Maneskin. Grandi, Grandi, parole che arrivano al cuore e spero che arrivi o al cure di tutti questi che stanno togliendo dignità e libertà, non hanno capito he l’Amore Vince Sempre. Aggiungo (mio pensiero) il suo il loro genere musicale, rispecchia in assoluto la mia idea di libertà. Un abbraccio per o Maneskin

È bello che ci siano giovani che ripudiano la guerra, non si possono sentire certe mummie mature che invocano e/o giustificano una guerra inutile ma soprattutto sanguinaria in nome o per conto di ideologie filosofiche arcaiche assurde che porta solo morte ,dovrebbero solo vergognarsi e mettersi lamano sulla coscienza.

“A quelli che mi ascoltano dico: non disperate. Lo squallore che ci sovrasta, è un male passeggero. La libertà che hanno tolto alle persone, tornerà alle persone. I dittatori muoiono, ma la libertà non morirà mai. Non vi consegnate a questa gente senza anima, uomini macchina, con macchine al posto del cervello e del cuore. Voi non siete macchine, voi non siete bestie, siete uomini! Avete il potere di rendere questa vita libera e bella, di rendere questa vita una meravigliosa avventura. Usiamo il nostro potere, restiamo uniti […]

Abbiamo scritto un sacco di musica in questi ultimi mesi, naturalmente questa maledetta situazione in Ucraina ci ha veramente colpiti. Abbiamo voluto usare la nostra posizione per spingere le persone a schierarsi per quello che è giusto e far sentire la gente aiutata e compresa. Vogliamo alzare la nostra voce per qualcosa che abbia un significato”.

I Maneskin hanno infiammato il Coachella Festival 2022. Damiano David ha portato sul palco il discorso del film Il Grande Dittatore, poi ha espresso il suo sostegno all’Ucraina

Tutti gli uomini e le donne libere dovrebbero manifestare per la Pace… bravissimo Damiano bravi i Maneskin ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo