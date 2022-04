Cingolani: “A breve lo stop al metano russo. Italia indipendente in 18 mesi”

È ottimista il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani riguardo agli sforzi del governo nel rimpiazzare il gas russo. “Secondo me, a breve dovremmo interrompere per una questione anche etica la fornitura di gas dalla Russia”, dice intervistato dalla Stampa. “Con l’energia diamo quasi un miliardo di euro al giorno alla Russia, e capite bene che stiamo indirettamente finanziando la guerra”, afferma. Il ministro corregge le stime di qualche settimana fa e crede che l’Italia possa slacciarsi quasi completamente da Mosca in 18 mesi. “Entro il secondo semestre dell’anno prossimo potremo cominciare veramente ad avere una quasi totale indipendenza – dichiara – Prevediamo di arrivare a circa due terzi di quello che ci serve già nelle prossime settimane”.

La strategia è sostituire i 29 miliardi di metri cubi di gas russo “con altrettanto gas che però deve essere prodotto da Paesi che si trovano in continenti diversi”, spiega Cingolani. Ma “rispetto a tutti gli altri Paesi europei – prosegue – noi abbiamo il vantaggio di avere cinque gasdotti che ci collegano a nord, a sud e a est. Ovviamente, stiamo potenziando le rotte da sud e da est”. Altro punto del piano, “aumenteremo la capacità di rigassificazione”. Oltre ai tre impianti presenti in Italia, “ne aggiungeremo un paio che saranno galleggianti, perché non devono rimanere per sempre”, precisa il ministro. Nel frattempo “continuiamo ad accelerare sulle rinnovabili e sulle altre fonti”. Il professore di fisica è convinto che, se la guerra non durerà troppo, riusciremo “a liberarci della dipendenza dall’importazione russa e mantenere la road map del 55% della decarbonizzazione prevista per il 2030”.

Cingolani ritiene che l’embargo del gas russo possa costituire un grave problema per l’Italia, ma che non è detto corrisponda ad un disastro economico. “Sarebbe un problema importante, però teniamo conto che stiamo parlando sostanzialmente del 40% del nostro gas in meno, che a sua volta è il 36% di tutta l’energia primaria” ha affermato. “Io credo che anche guardando le analisi macroeconomiche ci possa essere un impatto forte, però su questo c’è ancora un po’ un dibattito, c’è chi dice che sia molto forte e c’è chi dice che sia meno grave di quanto si possa temere” ha continuato il ministro.

In ultimo, il Pnrr. Il cronoprogramma non va fermato, secondo Cingolani. “Credo che non sia questo il momento di riscrivere” il piano, dice. Ammette però dei “problemi di continuità, perché il Pnrr noi lo inizieremo ma qualcuno lo dovrà continuare, quindi speriamo che venga data continuità di azione”