Elezioni Francia, Macron accusa Le Pen: “Lei dipende dal potere russo e da Putin”

Il presidente francese, Emmanuel Macron, nel corso del dibattito in tv contro Marine Le Pen, ha accusato la candidata del Rassemblement National di “dipendere dal potere russo”. Nel duro attacco sferrato contro la sfidante, Macron ha citato, in particolare, il prestito da 9 milioni di euro della Le Pen nei confronti di un creditore russo vicino a Putin. Attaccandola sui suoi rapporti conla Russia, Macron ha ricordato a Le Pen di essere stata “tra le prime parlamentari a riconoscere il risultato dell’annessione della Crimea dalla Russia. Così è stato, e lo dico con molta gravità, perché lei è dipendente dal potere russo e dal signor Putin qualche mese dopo aver contrattato un prestito nel 2015 presso una banca russa vicina al potere, poi avete rinegoziato questo prestito con altri attori coinvolti nella guerra in Siria”. Quando parla con la Russia, ha proseguito Macron, “lei parla col suo banchiere” e non con dirigenti di un altro Paese.

La candidata della destra non ci sta e ribatte: “Quello che lei dice è falso, sono una donna totalmente libera”. Il colpo basso arriva dopo che la Le Pen aveva espresso sostegno al presidente sul tentativo di raggiungere una pace: “L’aggressione di cui l’Ucraina è vittima non è ammissibile, confesso che gli sforzi che lei ha tentato per tentare di trovare la pace, a nome della Francia, meritano di essere sostenuti. L’aiuto umanitario all’Ucraina, l’aiuto finanziario, l’aiuto materiale per la difesa”.

A quattro giorni dal ballottaggio delle elezioni presidenziali francesi la candidata ha annunciato che in caso di vittoria restituirà “ai francesi il loro denaro” per un importo di 150-200 euro al mese per nucleo familiare attraverso le sue misure volte a rafforzare il potere d’acquisto, compreso l’aumento degli assegni alle famiglie monoparentali. In particolare, raggiungere questo obiettivo per Le Pen vuol dire rimediare a quello che ha definito “un maltrattamento delle persone vulnerabili”, riferendosi ad esempio al calo dell’aiuto per l’alloggio, il cosiddetto Apl, dall’inizio del mandato del suo avversario. La leader della destra francese ha poi ricordato le sue proposte principali: l’abbassamento dal 20 al 5,5% dell’IVA sull’energia, la restituzione della metà della quota fiscale pagata ai vedovi e alle vedove, l’esenzione dall’imposta sul reddito per gli under-30.

