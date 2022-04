Genova per noi. Perché Renzi sostiene il candidato del centrodestra (che non c’entra con il centrodestra)

«Sosterremo Bucci alle elezioni comunali: è una scelta che non ha valore politico ma civico. Non possiamo stare con l’immobilismo del centrosinistra alleato a M5s e sinistra massimalista». Adesso è ufficiale: Italia Viva correrà a sostegno del sindaco uscente di Genova.

Ma «senza il nostro simbolo, perché non può stare accanto a quelli di Lega e Fratelli d’Italia», spiega la deputata e punto di riferimento dei renziani in Liguria, Raffaella Paita. Fu lei ad aprire all’intesa con Bucci in un’intervista al Secolo XIX dello scorso agosto. Da allora, ci sono stati i contatti, gli ammiccamenti, la visita del sindaco alla Leopolda, gli appelli di Bucci ai renziani. E il matrimonio, alla fine, si farà davvero.

Onorevole, Italia Viva sosterrà il sindaco Bucci?

«Abbiamo fatto una scelta amministrativa, ma anche d’amore, per Genova. Non potevamo che sostenere l’unica opzione che porta avanti una politica del fare, di chi tiene alla città: daremo una mano al progetto civico di Marco Bucci».

Perché questa scelta?

«Per tanti motivi. L’operatività del sindaco, che ha dimostrato grande voglia di fare. La ricostruzione del ponte, facilitata dal decreto Genova, ma su cui la sua leadership ha fatto la differenza. E operazioni popolari, di una vera sinistra che fa fatti e non parole, come lo Sky tram in Valbisagno o l’abbattimento della Diga di Begato. Chiaro che ci sono anche limiti in quell’alleanza».

Quali?

«Le performance delle partecipate su trasporti, rifiuti, pulizia della città, vanno migliorate. E sul tema dei servizi sociali e sanitari non si può delegare a una Regione che spesso ha dimostrato di non essere all’altezza. I nostri candidati porteranno un contributo di riflessione e stimolo critico».

Bucci è sostenuto dal centrodestra. La vostra è una scelta anche politica?

«No, è una scelta civica, tanto che il nostro simbolo non ci sarà: non siamo compatibili con sovranismi e populismi, e il nostro simbolo non può comparire sulla scheda accanto a quelli di Fratelli d’Italia e Lega. Cercheremo invece di rafforzare l’identità civica di Bucci, spostando il baricentro dell’alleanza verso il civismo».

Come si concretizzerà il sostegno al sindaco?

«Ci saranno nostri esponenti candidati nella lista civica di Bucci».

Di chi si tratta?

«Non abbiamo ancora discusso di nomi né di numeri, avanzeremo proposte autorevoli».

Ha condiviso questa scelta con Renzi?

«È stata una scelta maturata insieme ai vertici nazionali. Stamattina (ieri, ndr) abbiamo fatto una riunione per formalizzarla, a cui ha partecipato anche il presidente Ettore Rosato».

Non teme che a livello locale esponenti di Italia Viva possano non accettare di correre con lo schieramento di centrodestra?

«Questa decisione è arrivata dopo un confronto franco, a volte anche aspro, a livello locale. Come tutte le scelte difficili, è evidente che ci potranno essere persone che non la condivideranno. Mi auguro che la nostra comunità resti compatta. Non c’erano le condizioni per correre da soli, e in politica è meglio fare scelte sofferte che non fare alcuna scelta».

Potevate sostenere il candidato di centrosinistra, Ariel Dello Strologo.

«La nostra scelta è coerente con gli obiettivi che ci siamo dati, e rispetto al lavoro che ho fatto su temi come le infrastrutture. Abbiamo provato ad aprire un ragionamento con il centrosinistra, ma era impossibile allearsi con loro».

Perché?

«Dopo la vittoria di Savona, speravo che il centrosinistra e in particolare il Pd avessero capito che l’apparentamento con noi riformisti portava a vincere grazie alla nostra patente di credibilità. Invece il giorno dopo hanno rinnegato quel modello alleandosi con il M5S. Il Pd locale é più arretrato rispetto alla posizione di Letta. Abbiamo provato a portare avanti un confronto programmatico ma non c’è stata nessuna parola di chiarezza sui temi dello sviluppo economico, produttivo e infrastrutturale della città. Tentennano ancora sulla Gronda, quando bisognerebbe ragionare su come rifare la Serravalle-Milano».

Ma un profilo come Dello Strologo non poteva essere una garanzia?

«Dello Strologo è una persona a modo, ma è schiacciato in un’alleanza in cui gli azionisti di maggioranza sono sinistra massimalista e M5S. Cioè quelli dei no. Anche la migliore persona, infilata in un recinto di veti incrociati, si perde. Ho letto le sue dichiarazioni al Secolo, e mi pare che oltre l’ossessione per i supermercati e un paternalismo sui giovani non ci sia coraggio nelle scelte».

I giallorossi insistono sulle diseguaglianze sociali. Non è un tema coraggioso?

«Certo, ma non basta agitare le bandierine. Per ridurre le povertà serve la crescita, e bisogna dire dei “sì”. Invece il centrosinistra ligure è in una gabbia che assomiglia molto al modello Doria, quando si bloccarono progetti che eravamo stati noi di centrosinistra a immaginare, come l’Hennebique o il Waterfront di Levante».

Che effetti avrà il sostegno a Bucci sulla politica figure e nazionale?

«Nessun valore, è solo una scelta civica fatta nell’interesse della città. Bucci ha detto di voler essere più autonomo e indipendente, e con la nostra scelta vogliamo rafforzare l’autonomia e l’indipendenza del sindaco. È nell’interesse del territorio».

Però si parla tanto di grande centro. È un orizzonte cui guardate?

«Il nostro orizzonte resta un modello alternativo a sovranismi e populismi, anche per i futuri appuntamenti elettorali. Non so se ci sarà spazio per il grande centro, dipenderà dall’evoluzione del quadro politico e dal sistema elettorale. Ma certamente nel Paese c’è bisogno di uno schieramento riformista del fare. L’endorsement a Bucci è coerente con questo progetto, ma anche la sua alleanza dovrà cambiare profilo».

Il governatore Toti è un fautore del centro: c’è spazio per dialogare con lui?

«Sono distante anni luce dallo stile di governo e di visione del potere di Toti. La mia idea di centro è qualcosa di grande e riformista. Per me questa elezione ha valore civico».

Genova per noi Perché Renzi sostiene il candidato del centrodestra (che non c’entra con il centrodestra)

Il caso Bucci è uno strappo politico e simbolico, ma viene consumato in nome della coerenza (prima i programmi, poi le bandiere) e del fatto che, in realtà, il sindaco non ha niente a che vedere con le istanze di Lega e Fratelli d’Italia

Con quell’espressione un po’ così Matteo Renzi a Genova sostiene il sindaco di centrodestra Marco Bucci, compiendo una scelta che per la prima volta da quando è nata vede Italia viva contro il centrosinistra, ed è dunque un decisione a suo modo storica, pur non preludendo affatto ad una scelta di campo valida a livello nazionale. Però ci sono fatti simbolici, e questo è uno di quelli.

Destinato a accendere polemiche, non è dato sapere se anche all’interno di Iv ma certamente nel centrosinistra contro quest’ultima. Intanto perché Genova è Genova: non solo una delle più importanti città italiane ma anche uno scrigno di passioni popolari di sinistra, di tradizioni di lavoro operaio, di Resistenza – questa parola così tornata d’uso nei giorni di Mariupol – la città della magliette a strisce e della Diaz, di Guido Rossa e Renzo Piano, dei portuali e delle colline con i sentieri dei nidi di ragno e quindi è un simbolo, e i simboli contano anche politicamente.

Dunque succede che a Genova, questa Genova, Renzi ha invertito, e non senza fondamento, i termini della questione: viene prima il sindaco e solo poi lo schieramento che lo sostiene. È corretto? Da un certo punto di vista sì, perché la legge dei Comuni mette al centro esattamente la figura del sindaco: è lui che vincendo determina i rapporti di forza nel consiglio comunale (che conta poco, come in tutti i sistemi presidenziali) ed è lui che governa la città: e il suo giudizio è che Bucci sia stato e possa continuare ad essere un bravo sindaco.

Ma poi c’è l’aspetto politico. Se vince Bucci vince la destra: questo è un fatto, non un’opinione. Avranno buon gioco Matteo Salvini e Giorgia Meloni a dire che hanno ripreso Genova, e se ci fossero ancora le bandierine di Emilio Fede su Genova ci sarebbero quelle di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega. Simboli che con Renzi non c’entrano niente, tanto è vero che Italia viva non farà comparire il suo simbolo a fianco di quelli della destra: ma è una scelta estetica. Perché la scelta politica consiste nel fatto che alcuni esponenti di Iv saranno nelle liste di Bucci.

È vero poi che nella decisione di Italia viva c’è anche un elemento di coerenza, anzi, di grande coerenza: cioè la conferma dell’incompatibilità con il M5s, che per esempio è contrario a quel progetto della Gronda che per i renziani è decisivo perché, come dice Raffaella Paita, la coraggiosa esponente ligure di Iv, «i riformisti non possono stare in un’alleanza che vuole bloccare la città», e quindi non con il candidato sindaco del centrosinistra Ariel Dello Strologo, che sul punto come minimo non è stato chiaro.

Chapeau dunque alla coerenza sugli aspetti programmatici (è anche l’impostazione di Azione). Ma la contraddizione politica è reale. Anzi, probabilmente è a monte (e Genova non è il primo caso): c’è da chiedersi infatti cosa c’entri un amministratore serio come Marco Bucci con i sovranisti che si sono sempre mostrati più che inadeguati a governare le città, o anche solo a candidarsi per diventare sindaci (ma ce li siamo scordati Michetti e Bernardo a Roma e Milano?), e se non sarebbe stato il caso che una persona come lui non si fosse sfilato dall’abbraccio della destra candidandosi come indipendente attraendo su di sé anche consensi riformisti.

Ricordate la stagione dei sindaci degli anni Novanta? Ecco, forse sarebbe il caso di ipotizzare una sempre maggiore autonomia dei candidati sindaci dalle forze politiche. Un sindaco giudicato bravo alla guida di un’alleanza politica che con lui c’entra poco o nulla: le comunali di Genova sono così un equivoco, un accidente, un’illusione ottica. Come quelle che certe volte salgono dal suo «mare scuro che si muove anche di notte, non sta fermo mai».

