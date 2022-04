Davigo mi fa più paura di tanti delinquenti. L’arroganza del potere e della presunta impunità speriamo in un processo equo dove l’imputato Davigo venga giudicato come un qualsiasi cittadino Italiano

Questo è il re del giustizialismo italiano. Colui che sostiene che “non esistono innocenti; esistono solo colpevoli non ancora scoperti”.

Ora che è lui a processo, continuiamo ad ammirare la Costituzione: «l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva». Impari! la ruota gira e se poi girano le palle al popolo sarà ghigliottina.

Il giudice bacchetta Davigo: “Svesta la toga e si cali nella parte dell’imputato”

Si è aperto a Brescia il processo nei confronti dell’ex magistrato simbolo di Mani pulite, accusato di rivelazione di segreto di ufficio per i verbali di Amara sulla fantomatica loggia Ungheria. Ammessi tutti i testimoni richiesti dalle parti, tra cui i vertici della magistratura italiana.

Rischia di assumere le forme del processo del decennio alla magistratura italiana quello apertosi ieri a Brescia nei confronti di Piercamillo Davigo, ex magistrato simbolo di Mani pulite ed ex membro del Csm, accusato di rivelazione di segreto di ufficio nella vicenda che vede al centro i verbali di Piero Amara sulla presunta loggia Ungheria. In apertura del processo, infatti, il presidente del collegio giudicante, Roberto Spanò, ha ammesso tutti i testimoni richiesti dalle parti. Una lista di quasi trenta nomi, che include alcuni “pezzi grossi” della magistratura italiana: il procuratore generale della Cassazione Giovanni Salvi, il primo presidente della Cassazione Pietro Curzio, il vicepresidente del Csm David Ermini, i consiglieri Giuseppe Marra, Ilaria Pepe, Giuseppe Cascini, Nino Di Matteo, Fulvio Gigliotti e Stefano Cavanna, e persino i vertici della procura milanese all’epoca dei fatti.

