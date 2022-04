La vita viene prima della libertà e dell’indipendenza, mi sembra una banalità

Strano, è lo stesso concetto che usano quelli contrari al testamento biologico e alle disposizioni di fine vita, quelli che avrebbero voluto tenere Eluana Englaro, Welby, DJ Fabo in vita indefinitamente, anche in stato vegetativo permanente: la vita prima di tutto, e chi se ne frega se non è vita libera, dignitosa, degna di essere vissuta. Certo perché quella vita sarebbe stata de-umanizzata, priva di libertà e dignità. Quindi ad essa è preferibile la morte. Esattamente come per il popolo ucraino che vede il rischio di deportazioni, patimenti, costrizioni e violenze sotto il dominio di Putin.

Quindi a quella vita senza dignità e libertà preferisce il rischio di morire combattendo per la libertà. È una scelta piena di eroismo e dignità, che riempie di significato la loro vita, e che quelli come Sansonetti non capiscono né mai capiranno: hanno cantato “Bella ciao” per decenni senza comprenderne il senso. Da uno di sinistra come Sansonetti non me lo sarei aspettato. A quando allora una campagna contro l’eutanasia legale? Se tanta gente la pensava come te saremmo sotto i nipoti di Hittler o già passati per il camino di qualche lager! Vergogna ! Se la vita ha un valore assoluto in sé , allora perché lottare per leggi di civiltà come aborto ed eutanasia? La vita vale la pena viverla se sei libero anzitutto di scegliere!

DAI SANSONETTI Aboliamo l’orgoglio la dignità gli “eroi” e mettiamoci a novanta gradi, per la salvarti a tua vita, per la tua non liberta, ossia coloro che sacrificano la loro vita per la vita degli altri. Sansonetti tu ci stai dicendo! Se stai affogando, scusami , ma non rischio la mia vita per salvarti.

Si chiama amore, un padre o una madre si butta nel mare o nel fuoco, per salvare un figlio. Così come i pompieri rischiano la vita per salvare qualcuno in pericolo, tutta la vita è un rischio, senza non c’è vita, ma sopravvivenza….. Procter vitam, vivendi perdere causas!!!!!

Nel caso Ucraina forse non è a tutti chiaro che è il popolo tutto a resistere e ciò avverrebbe anche se avessero un altro Presidente. Non si spiegherebbe altrimenti il rientro in patria di tanti ucraini che lavoravano all’estero, perfino in Australia o Canada. Si parla di decine di migliaia di volontari.

Se avessimo anteposto sempre questo principio, ci ritroveremmo tutti schiavi dei prepotenti in grado di soverchiarci con la loro volontà e forza brutale. Incredibile, di questo passo saremmo ancora sotto gli Spagnoli e degli austriaci, poi sotto la dittatura del ventennio, quindi i nazi, poi magari dell’URSS o Tito….eppure qualcuno è morto per noi, ed eternamente vivo, anche se spesso lo dimentichiamo. Senza coraggio non si combina nulla nella vita. Ricordiamo il marinaio che remava e il professore, sulla barca che affondava. Purtroppo noi Italiani, in fatto di eroismo e civismo siamo piuttosto refrattari. Il nostro Re, dopo l’armistizio è scappato con Badoglio e la cassa dello Stato, abbandonando l’Italia ai tedeschi. E. Noi europei abbiamo combattuto vittoriosamente il fascismo, il nazismo e lo stalinismo. Abbiamo superato le prepotenze della classe industriale su quella operaia, abbiamo costruito una morale laica superiore a quella cattolica adottando i valori dell’Illuminismo, abbiamo sviluppato l’idea della tolleranza. Mi dispiace ma questi valori non sono sindacabili, non sono neanche lontanamente paragonabili a quelli della vita di un singolo. La vita deve essere dignitosa, ecco perché gli ucraini combattono fino alla morte per la loro libertà.

In un paio di trasmissioni televisive ho provato a dire una eresia, ma sono stato rintuzzato. L’eresia è questa: nella mia scala di valori ci sono tre valori sopra tutti gli altri, e questi tre valori sono il fondamento di ogni mia scelta e di ogni mio giudizio politico. In quest’ordine: La vita, prima di tutto, poi la libertà, e poi l’uguaglianza. La vita, per me, è un valore assoluto e sovraordinato rispetto a tutti gli altri. Mi sembrava una banalità. Invece mi dicono che è una idea codarda. Che la libertà è il primo dei valori e che l’indipendenza è il principio essenziale sul quale si fonda il valore della libertà. E mi dicono che se i martiri cristiani, e quelli del Risorgimento, e gli eroi della Resistenza avessero ragionato come me, non avremmo avuto il cristianesimo, non avremmo avuto l’Italia unita, non avremmo avuto la cacciata dei nazisti.

A me però questo ragionamento non convince. Io penso naturalmente che ciascuno di noi abbia il diritto di spendere ed eventualmente sacrificare la sua vita nel modo che ritiene migliore. E se la sacrifica per il bene della sua famiglia, del suo popolo, della sua patria compie un gesto molto nobile (anche se a me il concetto di patria non è mai stato chiarissimo). Io dico una cosa diversa. Dico che la vita del popolo, forse, non è giusto che sia sacrificata nel nome dei diritti di indipendenza del popolo. Quando c’è una guerra, e quando in questa guerra cadono migliaia e migliaia di civili, non c’è una scelta da parte dei civili. Non sono loro che si offrono in cambio della possibilità, talvolta remota, di conquistare l’indipendenza, o la libertà. Sono i governanti che scelgono tra due opzioni: trattare e barattare con il nemico, cedendogli qualcosa di quello che lui vuole in cambio della pace; oppure rifiutare questa via è alzare un muro di combattenti, mettendo in conto migliaia e forse decine di migliaia di morti, e colossali danni economici, e la distruzione di gigantesche quantità di risorse, e anche di intere città.

Perché dovrebbe essere uno scandalo se qualcuno chiede di mettersi un attimo ad un tavolo e con realismo valutare la situazione. Siamo sicuri che in certe condizioni la parola “resa”, naturalmente “resa” parziale e “resa” negoziata, sia una bestemmia? E non sia invece una bestemmia accettare di pagare un prezzo immenso in vite umane? Cioè siamo sicuri che il valore della vita sia negoziabile, e quello dell’indipendenza di parti del territorio invece non lo sia? A me non pare un’eresia. E qui non c’entra molto neanche il pacifismo. O il cristianesimo di Bergoglio (diceva Gesù: “o sono la via, la vita e la verità”, non diceva io sono l’indipendenza e l’identità nazionale…”). C’entra il buonsenso, la realpolitik. E il rispetto per la collettività e il bene comune. Quanta retorica c’è nella difesa della vita? A me sembra zero retorica. E quanta retorica c’è nella difesa dell’indipendenza e della patria? Spesso c’è parecchia retorica.

Di solito in questi casi si usa ricordare il passato. Era giusto o no morire per Danzica? E allora non è giusto, forse, morire per il Donbass? Ci sono moltissime cose che sono cambiate da allora. Sul piano della politica, degli Stati, della potenza militare, del rapporto tra guerra e popolazione civile. Ma soprattutto è cambiata una circostanza essenziale: la globalizzazione. Da almeno trent’anni la globalizzazione è avviata e inarrestabile. Si oppongono alla globalizzazione le dittature e le frange politiche reazionarie che vorrebbero fermare le migrazioni delle persone. Ma si oppongono senza la possibilità di vincere. La globalizzazione tende a ridurre il mondo a uno. Unico e interdipendente. A travolgere i confini, le piccole e grandi patrie, le nazionalità e i nazionalismi. Nessuna potenza può vivere più senza accettarne le regole.

Per questo è più facile anche il negoziato. Lasciamo stare la discussione sulle sanzioni. Secondo voi se le grandi potenze si fossero riunite a un tavolo per decidere il destino del Donbass e della Crimea, e si fossero radunate senza intenti punitivi neanche nei confronti della Russia, la guerra ci sarebbe stata o no? E secondo voi la globalizzazione permette o no di condizionare e controllare i comportamenti delle nazioni, anche delle più aggressive? Io penso di sì. Per questo credo che l’indipendenza oggi valga poco. Abbia poco a che fare con i diritti e le libertà. Non riesco proprio a immaginare una bilancia a due piatti, dove il piatto con su il Donbass pesi più del piatto della vita.

