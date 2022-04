“L’equidistanza non è possibile, il popolo ucraino è stato aggredito dai russi e la sua resistenza va sostenuta” In un anno come questo il 25 aprile sarà difficile intonare Bella Ciao senza rivolgere un pensiero agli ucraini che nelle scorse settimane si sono svegliati e hanno ‘trovato l’invasor’

Ci si augura al più presto la pace in Ucraina, però, per precisare: “L’equidistanza non è possibile, il popolo ucraino è stato aggredito dai russi e la sua resistenza va sostenuta”. La storia, dice, “mostra che la pace non si ottiene restando indifferenti o attraverso progressivi cedimenti agli aggressori, ma garantendo una convivenza tra i Paesi basata sul diritto e sul rispetto”.

In Italia ci si appresta a celebrare la Festa della Liberazione. “Sarà un 25 aprile diverso quest’anno in cui la guerra è tornata nel cuore dell’Europa”, io ritengo “difficile in un anno come questo intonare ‘Bella ciao’ senza rivolgere un pensiero agli ucraini che nelle scorse settimane si sono svegliati e hanno ‘trovato l’invasor”. E preciso che “ciò non vuol dire ovviamente essere contro il popolo russo, vittima delle decisioni disumane del suo leader”.

Io condivido la scelta di far salire sul palco del 25 aprile a Milano una donna ucraina. “Lo vedo anche come un segno di solidarietà verso i tantissimi anziani, donne, bambini, costretti a lasciare il loro Paese”. Per me questa festa è “un rito laico imprescindibile”. , “sappiamo cosa volesse dire perdere la libertà e lo abbiamo insegnato ai nostri figli”. Ecco perché, tengo ad affermare che la , “la Festa della Liberazione appartiene a tutti gli italiani e non dovrebbe mai scatenare divisioni”.

PERCHE E !La tragedia nella tragedia sono i commenti dei soliti putinisti d’Italia e le loro inutili faccine che ridono. Leggere i vostri commenti offre la misura di che latrina sia diventato questo Paese e di conseguenza Facebook. Mi vergogno per voi. L’onestà intellettuale della resistenza partigiana non è mai stata in discussione ne è prova evidente. Poi c’è l’A.N.P.I. di Pagliarulo che mortifica l’intelligenza e la memoria. Direi che con Pagliarulo l’Anpi sta facendo di tutto per farsi “cacciare “. Dovrebbe prendersi una vacanza da rifondazione .Beh …. molto più significativo ed importante il pensiero della Segre che ha vissuto dal vivo cosa vuol dire guerra ed aggressione, piuttosto che le chiacchiere a vuoto degli attuali vertici ANPI che di certe vicende hanno solo sentito i racconti ….. e che non hanno il coraggio e l’onestà intellettuale di schierarsi contro l’invasore. W la Resistenza Ucraina contro l’invasore Russo!

"L'equidistanza non è possibile, il popolo ucraino è stato aggredito dai russi e la sua resistenza va sostenuta"

