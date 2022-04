Un POST al giorno per dire basta alla guerra

Siamo nell’era dei social, dove tutto quello che si comunica ha una profonda eco e rimbalza. Ecco perché chiedo che le mamme italiane, europee, di tutto il mondo, diventino protagoniste di questa campagna di pace.

Le notizie devastanti della guerra in Ucraina non si affievoliscono. Nemmeno in questi giorni pasquali. Tutto questo non è sopportabile, le generazioni del dopoguerra hanno avuto la fortuna di non conoscere questo tipo di orrore e ora, in questo millennio, nessuno è preparato affrontare la cattiveria di questi giorni.

Credo che sia giunto il momento di far sentire forte il grido di chi dice basta alla guerra. E parlo delle madri ucraine che non hanno più nulla, forse neppure un futuro fatto di cose e certezze costruite nel tempo, ma anche delle mamme russe che piangono i giovani soldati mandati allo sbaraglio e che debbono diventare per forza crudeli per non disobbedire.

Siamo nell’era dei social, dove tutto quello che si comunica ha una profonda eco e rimbalza da città a città, da nazione a nazione, da continente a continente. Ecco perché chiedo che le mamme italiane, europee, di tutto il mondo, diventino protagoniste di una campagna di tweet: uno al giorno per dire basta con questa guerra, troviamo la pace e regaliamola ai nostri figli. Iniziativa che serve, a mio avviso, per non incorrere nella tentazione di abituarsi al pensiero della guerra e continuare a pretendere dentro e fuori di noi la pace.

Il Pontefice alla Veglia della notte di Pasqua nel ricordare l’evento della Resurrezione dove Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di Giacomo e le altre che erano con loro scoprono la pietra rimossa dal sepolcro di Cristo, ha affermato che le donne vedono, ascoltano, annunciano. Molto belli e suggestivi i tre verbi associati alle azioni femminili, anche per chi non è di religione cattolica.

Benedette, scrive il grande poeta Rainer Maria Rilke, siano le mani della madre. Frasi riprese nel titolo di un bel libro di Massimo Recalcati. Benedetto il sostegno che le madri offrono alla “rugiada” e ai “giorni” della vita. Le donne danno la vita, non sono avvezze alla morte. Per questo rivolgo un appello alle madri. Sono loro che possono ribaltare gli schemi di guerra.

