Quindi niente. approfondimento da parte di #Copasir sul #Russiagate.Ufficialmente perché non ci sono nuovi elementi da determinare indagine suppletiva, ma in realtà per non destabilizzare la #Nato. Lo capite la gravità di questo concetto che presuppone che il marcio ci sia, ma la paura è così tanta che venga tutto fuori a catena da creare un terremoto ,da bloccarlo sul nascere. La realtà emerge tuttavia in tutta la sua evidenza: un avvocato messo lì per comodo personale del M5s in quanto innocuo per la sua incompetenza, accecato dal suo narcisismo e vanità, è stato manipolato a piacimento dai più potenti del mondo quali Putin, Trump, …che ne hanno fatto quel che volevano. L’armadio è talmente pieno di scheletri da non permettere nemmeno l’avvicinamento e determinare l’immediato allontanamento dei nostri furboni interni, ne abbiamo avuto un piccolo assaggio ieri sera dalla Gruber.(smv)

Chi deve dare risposte e non solo al Copasir, ma agli italiani, non è Renzi ma Conte. Ieri sera a “In onda” ha cercato disperatamente di dire qualcosa, ma poverino non ne è capace e le sue motivazioni erano senza logica istituzionale. Ma ci pensate in mano a chi eravamo???? La visione giusta è stata quella di Renzi. Come sempre come ora sulla guerra come sulla ricerca delle fonti energetiche come sull’Europa che si deve dare da fare per non soccombere alla Russia e alla Cina. Mentre Conte .L’Arlecchino servo di due padroni, conte servo di tutti quelli che gli garantiscono visibilità e rubli e comunque agli ordini di chi non ama l’Italia e gli italiani.



Avete capito come funziona il sistema? Così.

Mette nel mirino figure anomale e stimate, libere e indipendenti e dunque amate dalle persone, ma al tempo stesso detestate dai servi e (appunto) dal Sistema.

Politici, giornalisti, artisti. Più sono amati e più vanno azzoppati. Con ogni mezzo, ovviamente anche illecito.

La cosa migliore è orchestrare uno shitstorm mediatico, inventando di sana pianta un caso, creando un nemico e bastonandolo ogni secondo.

Organizzare la macchina del fango è facile. Il padrone chiama (politici, imprenditori, direttori) e i servi travestiti (“giornalisti”, cortigiani, casi umani) eseguono con la bava alla bocca. Puntate intere sul nulla, servizi interi sul nulla. L’importante è fiaccare il nemico, e pazienza se qualcuno ci rimetterà le penne.

Sta succedendo e successo e succederà a Renzi. In Italia funziona così, e funzionerà cosi male. Finché cari Italiani non imparare a pensare con la vostra testa, e no farvi condizionare da certi media culo e camicia di certi politici che vi fotteranno sempre.

