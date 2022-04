Il caso Conte: inesperienza o c’è dell’altro?

Credo non sia inesperienza, per non dire ingenuità o dabbenaggine. PERCHE. Non è che si scoprono gli squallori di un venditore di fumo che ha inebriato stuoli di boccaloni/e dai gusti dozzinali, analfabetismo di ritorno e inebriati da tv spazzatura nelle quali costui sguazza come rospo nello stagno??

Il che, per inciso, è molto più grave per chi ricopre certi ruoli istituzionali a capo di un Paese come il nostro al centro del mediterraneo dove tre continenti si incrociano, secondo Paese manifatturiero d’Europa, membro del G/ e del G20, 11 potenza militare mondiale… e scusate se è poco! E ancora ci si stupisce che Potenze ostili non ne abbiamo approfittato e Potenze alleate non si siano preoccupate?

PERCHE C’È DELL’ALTRO MOLTO ALTRO.

Il contesto non è dei più limpidi e non a caso ci sono di mezzo quei secret service che da sempre, non soltanto nei film, sono i primi protagonisti di simili vicende. La storia, a questo punto, avrebbe potuto imboccare la cosiddetta strada in discesa se Conte, proprio lui, non avesse giurato e spergiurato (come gli capita spesso in occasioni del genere) di non aver avuto nulla a che fare con quel Barr, di non aver preso parte a incontri né a cene conviviali meno che meno in un locale a due passi dalla sua residenza: “Circostanza di cui non ero specificamente a conoscenza, una cena immagino motivata dalla cortesia istituzionale, piuttosto che dalla necessità di avere uno scambio riservato di informazioni riservate”.

Naturalmente le ire di Renzi sono salite di tono ma la questione sarà sviscerata più avanti in sedi meno infiammate. Il fatto è che, al di là delle recriminazioni di Renzi, il comportamento di Conte non è dei più lineari, a meno che, come obietta qualcuno, non sia soggetto a frequenti vuoti di memoria anche su questioni delicate e della massima importanza come questa. Altri, invece, parlano di inesperienza. Ma è realistisco, come osserva qualcuno, che Conte, il presidente del Consiglio in carica, con la delega ai Servizi segreti, non venisse informato di una cena fra Barr e Vecchione avvenuta la sera dello stesso giorno in cui era avvenuto l’incontro – con la delegazione americana – autorizzato dallo stesso Conte?