Imbarazzante il caos nella politica italiana, cambiare legge elettorale

La Provvidenza ci ha salvato sul Quirinale. Ora per il bene di tutti forse sarebbe opportuno affrettarsi a introdurre una riforma proporzionale.

Anche alla luce di quello che è avvenuto successivamente si può dire che a suo tempo, in occasione dell’elezione del presidente della Repubblica, il risultato migliore è stato ottenuto nel modo peggiore, cioè con degli scontri politici molto discutibili. Visto però quello che poteva accadere con un risultato diverso si può anche citare il motto di Alessandro Manzoni: “La c’è la Provvidenza, la c’è”. Infatti quello che sta accadendo oggi in entrambi gli schieramenti politici è addirittura imbarazzante. Procediamo da destra verso sinistra. Da un lato negli enti locali in molti casi Fratelli d’Italia, la Lega e Forza Italia vanno ognuno per conto proprio; su questo terreno è ancora più grave quello che sta avvenendo in Sicilia. Poi a livello nazionale, specie sotto la spinta in Forza Italia di Tajani e della senatrice Ronzulli è forte la tendenza a un’intesa fra Berlusconi e Salvini contrapposta a Giorgia Meloni e a Fratelli d’Italia.

Però al di là dei giochi di quello che lo stesso Berlusconi ha spesso chiamato il teatrino della politica (nel quale però anche lui ha recitato la sua parte) c’è un quadro internazionale così grave che richiede comportamenti assai seri e coerenti da parte di tutti i soggetti in campo. Allora su questo piano da subito Giorgia Meloni, in parallelo con analoga scelta fatta sul versante opposto dal segretario del Pd Enrico Letta, ha assunto una posizione assai netta e chiara nel senso che si è collocata nel quadro dell’alleanza Atlantica è pur stando all’opposizione ha appoggiato il presidente Draghi che sta seguendo una linea di stampo europeista e atlantica.

Invece assai più complessa è la situazione per ciò che riguarda Forza Italia ma specialmente Salvini. Berlusconi ha taciuto a lungo, francamente troppo a lungo, ma poi si è schierato nel campo occidentale prendendo le distanze da Putin. Invece Salvini è allo sbando. Nel passato non si contano i suoi pronunciamenti a favore di Putin. Poi ha preso in modo assai cauto le distanze, ma il suo incontro di ieri con Orban, che sta facendo chiaramente il doppio gioco tra Putin e l’Occidente, ha messo in evidenza tutta la sua ambiguità.

La scoperta del pacifismo da parte di Salvini, la sua tendenza a nascondersi addirittura dietro Papa Francesco accentua gli aspetti grotteschi della situazione, ma apre anche un interrogativo assai serio e inquietante anche alla luce del rapporto allo stato delle cose preferenziale fra Berlusconi e lo stesso Salvini; un tipo del genere dopo le elezioni del 2023 potrebbe diventare presidente del Consiglio in una situazione nella quale, a parte l’imprevedibile andamento della guerra in corso, comunque fra la Russia e la Cina da un lato e l’Occidente dall’altro è prevedibile una contrapposizione assai netta.

In quel caso che farebbe l’Italia se avesse Salvini presidente del Consiglio? Però se Sparta piange Atene non ride. Nel centrosinistra Enrico Letta è stato assai netto nella sua scelta a favore dell’Ucraina, dell’invio della armi, del rapporto non solo con l’Unione europea, ma con gli USA e con la Nato. In questo modo Enrico Letta ha preso anche nettamente le distanze da tutte le numerose posizioni ambigue emerse a sinistra. Ma i problemi veri vengono dalla confusione esistente nel Movimento 5 stelle. Lì una posizione chiara e netta è assunta dal ministro degli Esteri Di Maio che segue la stessa linea del presidente Draghi.

Chi è completamente allo sbando invece per quello che riguarda il passato e anche il presente è l’ex premier. Per quello che riguarda il passato il minimo che si può dire è che Conte, anche attraverso il Dis, ha giocato in modo spregiudicato fra ben tre soggetti: Trump, Putin e la Cina. Il che vuol dire che durante i due governi da lui presieduti l’Italia è stata terra di conquista da parte dei russi e dei cinesi, mentre Trump ha cercato di utilizzarla addirittura nello scontro con i democratici.

Quanto al presente Conte può essere un imbarazzante fattore di destabilizzazione: è incredibile, pensando anche alla sua alleanza con il Pd, il suo rifiuto di voler prendere posizione fra la Le Pen e Macron. Se si pensa che sull’altro versante anche Salvini tende a navigare fra Putin, la Le Pen e Orban, il quadro è abbastanza preoccupante e non resta che affidarsi a Draghi.

In ogni caso per il bene di tutti forse sarebbe opportuno affrettarsi a cambiare la legge elettorale tramutandola in proporzionale. Su questo terreno sembra che nel Pd Enrico Letta sia ancora per il maggioritario, ma alla luce di quello che sta accadendo nel M5s proprio per il bene suo e della parte più seria del suo partito è auspicabile che si approdi al proporzionale. Ciò consentirebbe a Enrico Letta di potersi guardare un po’ intorno perché l’ipotesi dell’alleanza organica con questo Movimento 5 stelle appare sempre più problematica.

Con tutti i loro difetti (COME SOSTENGONO CERTI QUARACACCA) comunque Calenda, Renzi e Bonino sul terreno decisivo della politica ITALIANA e estera appaiono affidabili, diversamente dagli spifferi che emergono dall’hotel Forum.

