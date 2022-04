“Inciuci e scandali, il grande bluff di Emiliano sta svelando il suo volto”: l’attacco di Renzi

Non comment … non serve … gli intelligenti hanno capito speriamo anche i pugliesi … Tutti questi ex magistrati ne hanno segreti torbidi da nascondere. Il compagno di merenda del marito della soubrettina ex F. I. Boccialema che solo con Giuseppi2 poteva fare il ministro. Comunque questo è un altro capolavoro del mio ex partito. Populismo senza fine. Emiliano dovrebbe uscire dal PD, sta bene solo bel M5s.

“A chi diceva che Matteo Renzi era troppo di destra”! Stefano Lacatena di FI passa nella maggioranza di centro-sinistra della Regione Puglia di Michele Emiliano, proprio lui che accusava Italia Viva di avvantaggiare le destre. Alla faccia del lavoro generoso di decine e decine di persone, militanti, delle coalizioni delle esperienze sui territori , tutto svanito .

Non era per il rischio” del consociativismo che avevamo chiesto consenso ai pugliesi. Non era per questo”. Coalizione usata come appendice.

“Il grande bluff di Michele Emiliano sta svelando infine il suo volto. Inciuci vergognosi, scandali messi a tacere, strani rapporti che vanno ben oltre il mondo politico”.

“Un abbraccio solidale a tutta la comunità di Italia Viva in Puglia, massacrata ingiustamente perché non voleva votare Emiliano al grido di ‘porterete la destra al governo. No, la destra al governo in Puglia l’ha portata Emiliano”.

Nel libro “Il Mostro” – che uscirà nelle prossime settimane e che già potete prenotare online – sono sicuro che piacerà a molti il capitolo su come dei magistrati divenuti amministratori locali mi hanno combattuto alzo zero quando ero al Governo e lo hanno fatto distruggendo la credibilità delle loro amministrazioni. Non solo Emiliano, sia chiaro: per rimediare ai danni fatti da De Magistris, è dovuto intervenire lo Stato centrale, che paga i debiti fatti dall’ex sindaco di Napoli.

