È ormai quasi due mesi che Russia e Ucraina sono in guerra. L’auspicio di tutti è che il conflitto termini il prima possibile e che la pace e fratellanza regni non solo in Ucraina, ma in ogni angolo della Terra. #noallaguerra

Che dire la Russia che ha invaso l’ Ucraina, e stanno combattendo e subendo una guerra che non volevano e stanno solo resistendo. questa è la sinossi. ORA: Qualora dovesse finire questo conflitto,(spero il prima possibile)come saranno i rapporti tra Russi ed Ucraini!? Ci vorranno anni per far si che le cose tornino come prima! Del resto anche Putin se dovesse rimanere al potere…Dicono questa guerra ha cambiato il mondo! io dico non solo il mondo anche l’essere umano. Questa fratellanza che tanto vorremmo non avverrà mai. Se l’uomo non ama nemmeno il proprio fratello, i suoi genitori, non prova compassione, tolleranza, perdono con i suoi familiari, figuriamoci di amare e aiutare il prossimo….. Il cuore dell’essere umano è un serbatoio pieno di cattiveria, di odio, di sete di potere, di avidità, prepotenza, invidia, gelosia , che lo portano a fare le cose più atroci, inumane…quindi, ci saranno sempre conflitti e guerre, in famiglia e nella società….fino all’estinzione del genere umano. Ma la speranza che mi sbagli e tanta e ingenuamente ci credo.

PACE E GUERRA IN UCRAINA

Quanto si legge e si vede sulla “liceità” della guerra in Ucraina presenta quasi sempre lo schema argomentativo seguente:

a) si prende un manuale di Diritto internazionale e se ne ricavano le norme e i concetti applicabili (sovranità, guerra, aggressione);

b) li si applica alla situazione concreta;

c) e ne consegue inevitabilmente la condanna della Russia aggressore e trasgressore del Diritto internazionale.

Questo nei casi meno bellicosi; negli altri, in cui la condanna dell’aggressore è caricata di valori i quali incrementano il sentimento d’ostilità, il nemico diviene criminale, macellaio, genocida. Nulla da obiettare per la prima categoria: è chiaro che la Russia è aggressore e la ricorrenza di circostanze attenuanti (come gli scontri pluriennali nel Donbass quasi, a leggere certi “pezzi”, una guerra a bassa intensità) non vale a escludere l’aggressione.

Tuttavia, tale ragionamento esclusivamente giuridico non esaurisce la riflessione politica (e filosofica) sulla “giustificazione” della guerra. Se sostituiamo all’armamentario lessicale e concettuale giuridico quello politico e filosofico e alla coppia lecito/illecito (o legale/illegale) quella opportuno/inopportuno (e quanto ne consegue) il risultato è diverso. In effetti, da secoli il contrasto tra ciò che è lecito e ciò che è opportuno (tra “dovere” ed “essere”) è uno dei temi ricorrenti del Diritto pubblico, non solo internazionale. Il prezzo da pagare per rispettare il diritto può consistere perfino nella distruzione dell’esistenza politica (e financo fisica) di una comunità; e nessun governante (che sia tale) è disposto a pagarlo, non foss’altro perché il principio del rapporto tra politico e giuridico è proprio l’inverso: salus rei publicae suprema lex. Il che ha comportato una diversa valutazione della condotta. Ad esempio la guerra di aggressione. L’opinione dei teologi-giuristi della seconda Scolastica (e non solo) è che bellum defensivum semper licitum. Che lo fosse anche quello d’aggressione, non dipendeva solo dall’essere gli Stati sovrani titolari dello ius belli, ma anche da avere delle fondate ragioni per iniziare guerre scegliendo tempi e modi: guerre per lo più preventive.

Come scriveva Montesquieu (tra tanti) il diritto di difendersi comporta talvolta la necessità di attaccare, laddove indispensabile a salvare la comunità, (De l’esprit des lois, X, 2). Ciò riprendeva le considerazioni di Suarez che “anche la guerra d’aggressione non è sempre di per sé illecita (malum) ma può essere onesta e necessaria”. E al concetto di justa causa belli (cioè di giusta causa) va ricondotto il diritto di contrastare/reprimere i torti (iniuriae), dato che tra gli Stati non c’è un’autorità che possa decidere sul diritto né eseguire le decisioni, come all’interno delle unità politiche. Diritto, esistenza, potenza (più gli ultimi che il primo) sono i criteri per l’esercizio legittimo del diritto di (muovere) guerra. La questione si complica poi, quando l’ostilità non assume le forme classiche dell’invasione, del blocco navale, dell’interdizione di vie di comunicazione, ma quelle più sfumate, fino ad arrivare al cosiddetto soft power. Peraltro, chiamato in causa spesso nella vicenda ucraina, quale causa dell’aggressione russa, attribuendo a Vladimir Putin il terrore che un’Ucraina democratica, rispettosa dei “diritti comuni” avrebbe potuto indurre i russi a sbarazzarsi del regime autocratico del (nuovo) zar.

Ma chi lo sostiene non ha pensato che la convinta adesione alla Nato e all’“area” occidentale di ex satelliti sovietici come Ungheria e Polonia non ha affatto impedito agli stessi di essere assai critici nei confronti dell’Unione europea, di cui fanno parte e di cui criticano proprio il concetto di “Stato di diritto”, un po’ ristretto e molto strabico nel pensiero della nomenklatura europea. D’altra parte, polacchi e ungheresi sono per motivi assai più seri – perché suffragati dalla storia – i più ostili alle pretese russe (un tempo sovietiche) di egemonia nell’Europa orientale. Tra chi avanza titolo di essere considerato difensore della libertà, per il sangue versato nelle rivolte e guerre antisovietiche del XX secolo o in quelle anti-russe di quello precedente e chi predica i “diritti umani”, chi è più credibile? I popoli che hanno pagato col sangue l’amore per l’indipendenza e la loro (scomoda) situazione geografica o chi sculetta nei gay pride?

Pertanto, appare secondario sia il (preteso) timore di Putin per l’appetibilità della democrazia liberale versione Bruxelles sia, ancor di più, la capacità attrattiva della suddetta versione. Piuttosto, guardando una cartina geografica, e ricordando quanto capitò sessant’anni fa durante la crisi di Cuba – a parti invertite – è comprensibile che Putin, come a suo tempo John Fitzgerald Kennedy, non voglia al proprio confine meridionale uno Stato aderente a una alleanza potenzialmente avversa, esteso dalla Moldavia al Kuban e il cui confine settentrionale è a circa seicento chilometri da Mosca. Distanza non indifferente, ma ricordiamo che la Wehrmacht con i mezzi e la situazione di allora assai più propizie alla difesa fu in grado di percorrerla in un paio di settimane. E senza ricordare che l’Ucraina – o almeno la parte orientale – fa parte della “civiltà” russa (Arnold Toynbee e Samuel Huntington). Ragioni che appaiono assai più rilevanti dell’attrattiva resistibilissima degli ideali Ue.

