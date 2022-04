CONTE DOPO LA FIGURACCIA FATTA .DALLA GRUBER. SI ARRAMPICA SUGLI SPECCHI .CHE POVER UOMO DI M.

Elezioni Francia, Conte: “Il Pd non entri in valutazioni personali. Nostalgici di Renzi vogliono speculare sulle parole che ho detto.

“Io non so cosa si chiede il Pd, soprattutto se a chiederlo sono i nostalgici di Renzi. Non voglio entrare in queste valutazioni ma invito il Pd a non entrare in valutazioni personali. Ho visto che si vuole speculare e fraintendere le parole che io ho detto. Il M5s è lontano dalla politica di Le Pen, l’ho già detto e lo ripeto. Fraintende solo chi è in malafede. I”. Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti commentando le polemiche nel fronte giallorosso nate dalle sue dichiarazioni sul ballottaggio francese a “Otto e mezzo”. “Io ho detto che i temi che pone Le Pen sono veri, come la perdita del potere di acquisto e quelli riguardo le fasce della popolazione che sono in sofferenza. Le soluzioni non le condivido e assumere atteggiamenti spocchiosi in politica non paga”

CONTE! La domanda era molto semplice: voterebbe per Macron o per Le Pen? Francamente, è molto ipocrita non rispondere ad una domanda del genere. Non è difficile: Macron (il centro) o Le Pen (la destra)? Non rispondere, denota un atteggiamento tipicamente democristiano di politicante adatto per tutte le stagioni

Ora, volendo il M5S costruire una alleanza elettorale con il PD, e dunque a sinistra, per contrapporsi alla destra della Meloni e di Salvini alle politiche del 2023, la risposta sarebbe ovvia e scontata. Ma non per il democristiano Conte, lo specialista di ‘penultimatum’, il quale non ha mai messo i piedi su meno di 3 staffe

Conte si è reso prigioniero di quella parte esaltata dei 5 stelle dai quali culturalmente non condivide niente. non prende posizioni precise temendo di vedere eroso ulteriormente l elettorato del movimento. È evidente che non è un leader ma subisce gli umori della rete. Non c entra nulla con i grillini alla Dibattista. Cosa lo ha indotto a diventarne il segretario non lo ho ancora capito.

GIUSEPPI dovrebbe evitare di addentrarsi in campi minati rischia di saltare su qualche mina e farsi male . INVITARE le SPIE russe in ITALIA è stato un gigantesco errore di INGENUITA’ POLITICA , sperando nella buonafede. Seguire DI BATTISTA è un errore e andare contro MACRON sembra invece che questo stia facendo . DI BATTISTA fu colui che andò a PARIGI per portare solidarietà AI GOLPISTI dei gilet gialli , magari il gesto fu apprezzato dalla LE PEN , ma non fu decisamente una genialata , piuttosto una DIBATTISTATA. GIUSEPPI 2, tirato per la giacca , dai’ GRILLO , dai TRAVAGLIO e i suoi fidi ORSINI , POVIA , PARAGONE, dai DI BATTISTA ciaone , dai DI MAIO , non sa più da che parte andare , il rischio di sbagliare strada è ALTO.

CONTE DOPO LA FIGURACCIA FATTA .DALLA GRUBER. SI ARRAMPICA SUGLI SPECCHI .CHE POVER UOMO DI M. ultima modifica: da

