Patto da 300 mila euro tra 5S e Grillo. E nel movimento scatta la rivolta

Ma sembra che alla fine l’accordo, almeno su quel punto, non sia stato trovato.

Stando a quanto ripercorso dall’Ansa, però, adesso c’è “maretta” anche per il contratto che sarebbe stato garantito al garante.

Il problema che viene posto da chi ha sollevato malumori – come si legge – è quello delle restituzioni, una delle architravi del grillismo delle origini

Ma, al netto degli incontri con i vertici, che comunque sono stati confermati, il motivo della visita romana sembra essere un altro. (ilGiornale.it)

In altre parole eventuali spese, come ad esempio un eventuale contratto a Nina Monti, collaboratrice storica di Grillo, graveranno direttamente sulle spalle del fondatore dei Cinque Stelle. Il garante — riferiscono ambienti vicini ai vertici M5S — ha scherzato etichettandosi come «ambasciatore del Movimento». (Corriere della Sera)

Il fondatore ha dribblato le domande sul conflitto in Ucraina e sull’invio di armi a Kiev: “non scherziamo, per favore…”, ha risposto ai giornalisti lasciando l’albergo dall’uscita di sicurezza proprio nella speranza di non imbattersi nei cronisti Sorridente, abbronzato, si è allontanato dribblando le domande dei cronisti che da mercoledì sera stazionano davanti all’albergo nel cuore della capitale. (ilmessaggero.it)

mila euro a Grillo per tornare a fare il guru della comunicazione di Matteo Pucciarelli. Per il fondatore concordato un ruolo di primo piano nella comunicazione dei 5 Stelle. A pagare non saranno i gruppi parlamentari ma il partito (la Repubblica)

In particolare si parla di un’intesa economica di 300mila euro da destinare al blog del comico (la cifra al momento non è stata confermata a livello ufficiale). Scoppia il caos nel Movimento 5 Stelle, l’ennesimo di questi mesi travagliati per la forza politica fondata da Gianroberto Casaleggio e Beppe Grillo. (Virgilio Notizie)

Forti malumori all’interno del Movimento 5 Stelle per la partnership siglata tra i vertici e Beppe Grillo sull’uso del blog del comico e garante pentastellato. E non manca chi minaccia lo stop definitivo alle restituzioni. (Adnkronos)

“Sta calando il sipario”, scuote la testa un parlamentare. Ecco un rapido elenco: Giuseppe Conte che non sa dire che tra Macron e Le Pen lui, proprio lui che ha portato stabilmente a sinistra il M5S, voterebbe Macron; Beppe Grillo che arriva a Roma, incontra mezzo Movimento e il tema caldo della sua discesa nella Capitale sono i soldi, quelli che potrebbe avere per collaborare con il M5S, lui che l’ha fondato predicando il francescanesimo e ne è il garante; Alessandro (la Repubblica)

