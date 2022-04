UNO SCANDALO!UNA GRANDE TRUFFA !!!

UNA GRANDE TRUFFA !!!

In settimana ci sarà l’ennesimo incontro per trovare una soluzione a quasi duemila navigator che i grillini hanno voluto assumere per trovare un posto di lavoro a chi usufruisce del Reddito di Cittadinanza.

Alla fine, il lavoro andrà trovato ai navigator, come ampiamente previsto. Il Reddito è fallito, la povertà non è stata abolita, il contribuente paga. Vi sembra giusto?

Incredibile sembra una barzelletta invece e’ tutto vero. Era scontato tutto questo! Eppure non riesco a dimenticare la faccia di Di Maio che con espressione ” intelligente” si sbracciava nella terrazza urlando: Abbiamo abolito la povertà! Non avevo capito che stava parlando della loro, la volpe!

Già! Il punto è che non solo non hanno abolito la povertà ed hanno contribuito a spese nostre ad alimentare l’ozio, il lavoro nero e la corruzione, ma con tutti i loro No hanno distrutto un Paese che oggi non dovrebbe avrebbe bisogno di sottostare al ricatto di Putin per via del suo gas. Ora dobbiamo pagare i navigator??? Li paghino loro. Il Governo si rifiuti di cercare soluzioni per gli errori di questi incompetenti scappati di casa. Non nel mio nome!!

Ricordiamoci che i NAVIGATOR sono quelli che in LOCKDOWN hanno percepito NON LAVORANDO LO STIPENDIO PIENO PIU IL BONUS mentre tantissima povera gente non è riuscita neanche ad ottenere IL BONUS ed ora chiedono di essere integrati in amministrazione o ministero di sorta…..e PAGHEREMO NOI un altra delle pensate di CONTE E 5STELLE…E oltre il danno, la beffa. Vili a parte, lavorano tutti in nero. Uno scandalo oltre che un pugno allo stomaco a chi fatica e lavora. ATANDO A casa hanno già fatto Danni ora cosa vogliono essere assunti dopo che per anni non hanno fatto nulla per carità a casa e di corsa.

Mi preoccupa che dopo tanti danni fatti siano ancora apprezzati e votati! GENTE senza nessuna capacità all’infuori di quella che preso in giro gli italiani onesti e favorito gli intrallazzi per il RDC solo per prendere voti.

In compenso, il governo del Draghi è un successo. Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti e, questa volta, non perdo tempo nemmeno ad elencarli.

