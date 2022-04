Congresso #Articolo1: PIU CHE UN CONGRESSO E STATO UNA RIUNIONE DI CONDOMINIO!

Che meschina banda sciamanica supponente quando ignorante,….purtroppo non ne usciremo con questa accozzaglia….I sinistroidi si devono compattare anche con temi e valori diversi, per far fronte sempre (a parole) alla destra, dopo nei fatti sono pappa e ciccia .Poi! È lecito domandarsi che identità hanno i 5 stalle.? Ci rimane solo d’augurarci che sto “campo largo” possa frastornarli al punto da perdersi in tanta vastità di idee, di concetti e riforme di cui non capiscono una CIPPA nessuno di loro! Compratevi una bussola dentro a sto campo largo. Non vedo l’ora che arrivino le elezioni per rimandare giggino e non solo a vendere bibite ,,,almeno spero

Tante parole! Parole,parole…sempre gli stessi concetti che ormai sono solo slogan: il cosiddetto campo largo che oggi si presenta in modo ufficiale col M5s, infatti e’ intervenuto Di Maio che ha auspicato di rafforzare l’alleanza.Ma non fatemi ridere! Oggi Di Maio vuole apparire statista ma è solo un gran furbacchione che marca stretto Draghi acquisendone il metodo e l’impianto di governo che gli serve per ripeterlo in ogni dove a mo’ di disco rotto.Togli Draghi e costui cade come un fico secco in quanto si dovrebbe reinventare di nuovo,perché senza spessore e struttura culturale.Ma chi rappresenta Di Maio? Il partito del M5s il cui leader non sa chi scegliere tra Macron e Le Pen?…#che ha alle spalle oscurità tutte da chiarire?#che sta a destra o sinistra a seconda del momento?#che è SI ma anche No? #che per la Procura di Napoli è il signor “Nessuno”?!…il cui garante scende a Roma non per resettare o discutere di programmi,bensì di soldi e si fa stipendiare dal proprio partito per tornare a farne l’imbonitore populista? E Letta? Ve lo raccomando per l’ampiezza mentale strategica! Lui non sa cosa successe nel 2018,ma sicuramente quella fu una data che distrusse la possibilità di costruire una sinistra vincente.Ma davvero? Le uniche novità vincenti le aveva portate Renzi( che chiaramente non è stato invitato),ma erano proprio le novità purtroppo che quel partito con baffi,caminetti e cose varie non voleva…80 milioni sul tavolo per mediazione sicuramente rendono di più! Per non parlare poi del colpo di fulmine per Cettolaqualunque che viene preso come punto di riferimento,uno che era nelle mani di Putin,Trump,Xi…che ne facevano quello che volevano contando sulla sua incompetenza e narcisismo smisurato..e che pericolo ha corso il nostro Paese con l’intelligence russa che scorazzava per l’Italia durante il Covid?! L’unica fortuna che questa sinistra ha è che la destra ha grandi problemi interni di riposizionamento,altrimenti la fagociterebbe.Dicono che il progetto politico non e’ quello del 2013,ma voi l’avete capito qual è quello per il 2022? Io no,ho capito solo due concetti: campo largo e M5s per sempre…cioè una vera “accozzaglia”smv)

#Congresso #Articolo1: PIU CHE UN CONGRESSO E STATO UNA RIUNIONE DI CONDOMINIO!

