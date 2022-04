Oltre che fascisti sono strenui difensori dell’evasione fiscale. Quindi piacciono al 20% dei bravi italiani. Dove sarebbe la stangata per le attività commerciali poi? La totale mancanza di nesso tra notizia e slogan da là misura di quanto scemi bisogna essere per andar dietro a una così…La stangata, sacrosanta, sarebbe (e uso il condizionale) solo per gli amici degli amici alla perenne ricerca di un santo protettore in parlamento (e stranamente trovano sempre il centrodestra pronto a difenderli), ma gli ultras della “signora” sono troppo scemi per capirlo.

FINALMENTE DICO IO: il Fisco conoscerà tutti i pagamenti effettuati con il POS e poi scatteranno i controlli ? per questo motivo gli im-prenditori BOICOTTANO DA ANNI L’UTILIZZO DEL POS ( con l’appoggio politico dei 5 partiti ” di destra ” )….QUESTA E LA STANGATA SIGNORA MELONI!

Che Italia è uno dei primi paesi all’ mondo.. Per evasione ed elusione fiscale.. fuori dubbio.. fino ad ora e da sempre a pagare e sempre stato il popolino dei lavoratori dipendenti e i pensionati.. mai i piccoli o i grandi evasori.. Peccio. I pensionati, I lavoratori dipendenti non tremano, anzi si auspicano che sia l’ora che gli evasori paghino le tasse.300 miliardi di evasioni all’ anno meno male che ci siamo noi pensionati e lavoratori controllati alla fonte che mandiamo avanti il paese. E il giorno che pagheremo tutto tracciato , potranno aumentare ogni tassa a loro piacere, tanto sapranno che possiamo permettercelo.

LA MELONI SOSTIENE: L'evasione fiscale stretta del governo è l'ennesima stangata per le attività commerciali.

