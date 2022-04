Enews 784 DI MATTEO RENZI.

Viva la libertà e viva chi ha combattuto per restituircela.

Un pensiero a chi oggi è costretto a fuggire dalle bombe, come accade ormai da due mesi in Ucraina, per responsabilità dell’aggressione russa. La Festa della Liberazione 2022 si colora doverosamente di giallo e blu, i colori di Kiyv. Dopo ciò che abbiamo visto in queste settimane, non potrebbe – e non dovrebbe – essere diversamente.

Oggi è una bella giornata in tutta Europa, perché la vittoria di Macron è destinata a farci tirare un sospiro di sollievo contro il rischio populista. Marine Le Pen aggiorna la sua collezione di sconfitte: vi ricordate questo video in cui la incalzo sul punto? Ma adesso non basta la gioia: è tempo di rilanciare l’idea di Europa. Chi come noi ha sempre sostenuto Macron, anche quando era al 9% di popolarità, quando tutti prendevano le distanze da lui e qualche statista in erba coccolava i Gilet Gialli, oggi è semplicemente commosso. L’ho detto in queste interviste, una a “il Messaggero” e una a “il Giornale”. E stasera ne parliamo alle 18.10 sul sito www.repubblica.it, con Gerardo Greco, Maurizio Molinari, Corrado Augias. Ma il tempo di riprendere il cammino per l’Europa inizia già oggi.

Qui il mio canale Telegram per rimanere sempre aggiornati.



Bobo Giachetti, direttore di Radio Leopolda, ma soprattutto fratello e amico, ha annunciato di avere un tumore con questo post. Bobo è un combattente e affronterà questa prova con il coraggio di sempre. Noi gli siamo vicini, come sempre, più di sempre. Perché prima della complicità politica, c’è un fatto umano: noi a Bobo vogliamo bene, tanto.

Ogni giorno che passa registro una vicenda nuova, ultimamente legata soprattutto ai servizi segreti, che mi impedisce di chiudere il libro “Il Mostro”, perché ogni volta si rischia di dover aggiungere un capitolo. Mi sono imposto di consegnarlo e lo troverete in libreria il 17 maggio. Ma ho fatto in tempo ad aggiungere qualche pagina credo intrigante e drammatica sulla vicenda Conte/Servizi Segreti/Russiagate. Chi vuole ordinarlo lo trova qui.

Un sorriso,

buona Liberazione!





P.S. A Reggio Emilia, un gruppo di presunti antifascisti ha attaccato una delegazione di Italia Viva e Più Europa, nella quale c’era una bambina di otto anni con in mano una bandiera americana. Penso che sia una vergogna che, nel giorno del 25 aprile, nella città capitale del tricolore e custode di valori di libertà, possa accadere questo. Sono certo che tutta la comunità civile emiliana prenderà le distanze dalla violenza verbale di questi aggressori così insulsi e pericolosi.