Il deliro choc di Vauro su Mattarella: “Non garantisce più la Costituzione” L’ultima del vignettista in diretta tv. E una signora ribatte: “Ma cosa dici?”

“ Per me il presidente Mattarella non è più il garante della Costituzione “. Nel giorno del 25 aprile, in collegamento da Roma, dal cuore di una delle tante manifestazioni Anpi andate in scena in questa mattinata, Vauro Senesi ha attaccato pesantemente il Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella. Il motivo? Il ruolo dell’Italia nella guerra in Ucraina e le ultime dichiarazioni di Mattarella proprio sul conflitto ucraino.

Vauro è tornato a nuova vita. fazzoletto rosso resistenza lavato e stirato per l’ occasione e soliti bla bla. la nonnina è stata fortissima. anche la merlino si stava divertendo. ancora poco e la signora tirava fuori dalla borsa un mattarello per darlo in testa a Vauro hahaha.

Quanto capisco i finlandesi e gli svedesi con le loro paure. Noi invece siamo qui a crogiolarci con le sciocchezze del vignettista. L’Italia è un Paese Occidentale; un Paese democratico liberale; è un Paese fondatore della NATO…le porte per andarsene sono per ora aperte (almeno fino alle leggi dittatoriali che tanto difendete che). Col covid si è aperta la strada, ora siamo pure cobelligeranti. La carta viene fatta a pezzi da voi fasciocomunisti e da chi la nominava sempre, e il stiamo pure a guardare. Chissà se ai primi confetti dello zar canteranno ancora sui balconi.

Vauro è insopportabile impossibile condividere pensiero e azioni ma ha diritto di pensare e esprimere il suo pensiero come del resto ha già fatto magari in maniera più volgare pensiero che probabilmente sono in molti in questo caso a condividere , io non sono d’accordo per nulla ma rispetto come insegna la democrazia le sue idee .MA. Gli facciamo notare che ormai che i veri comunisti non esistono più e quelli che sono in giro tali si professano , sono solo i soliti quaqquaraqqua che cercano di carpire e carpiscono la buona fede di tanti illusi o delusi; se così non fosse, lui non sarebbe l’unica voce ma avrebbe la consistenza di un partito alle spalle che lotterebbe con lui. In altri termini: Vauro, pure quando parli di cose concrete o di idee valide ,i tuoi fantomatici compagni si dileguano!

Ma. ORMAI è UN GARA tra comunisti stalinisti e fascisti a chi loda di più il MACCELAIO PUTIN. L’unione degli estremisti, gente ai margini della società, fallita, che non si rimbocca la maniche e sfoga la propria frustrazione contro il ”sistema cattivo ” sostenendo i più squallidi criminali di guerra in circolazione. Potreste valutare di trasferivi a casa loro se l’Occidente vi fa cosi schifo. Quando però il suo compagno di estrazione politica D’alema ha mandato i caccia a bombardare la Serbia si è ben guardato dal muovere critiche di sorta.

