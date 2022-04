Il riformismo vincente di Macron: una lezione per l’Italia

Con la terribile guerra in corso in Ucraina abbiamo tremato per l’esito delle elezioni francesi. Ma Emmanuel Macron ha vinto ed è stato riconfermato presidente della Francia. Questa elezione valeva la tenuta dell’Unione europea, delle democrazie liberali e la riconferma di un cammino riformista nel cuore delle famiglie politiche europee in lotta con le soluzioni populiste ai bisogni della popolazione. “Il voto di oggi ci impone di rispondere alla rabbia che si è espressa”, sono state le prime parole di Macron nel suo discorso dopo la riconferma. Egli sa che deve unire, ricucire e, nello stesso tempo, continuare a costruire il suo progetto politico En Marche. Molto bella l’immagine che ha voluto dare con la moglie Brigitte, accompagnati da giovani e giovanissimi, mentre raggiungevano Champ- de – Mars ai piedi della Tour Eiffel. Immagine che evoca futuro, passaggio di testimone, impegno per un mondo migliore, a partire dall’ecologia.

Dal 2017 ad oggi Macron ha cambiato la politica francese. Nelle ultime due tornate elettorali sono praticamente scomparsi i due partiti che si erano divisi tutti i presidenti della Quinta Repubblica dopo De Gaulle. Nel 2022 la somma delle percentuali di voto ottenute dalla candidata gollista Pécresse e da quella socialista Hidalgo è stata inferiore al 7%. Certo, si sono rafforzati contro Macron anche i due estremi opposti: da una parte la sinistra radicale di Mélenchon, dall’altra la destra di Le Pen e Zemmour. E sarà duello in vista delle elezioni legislative di giugno. Ma c’è da essere fiduciosi per il progetto politico di En Marche che si propone di coniugare in chiave contemporanea la cultura socialdemocratica, quella liberale e l’ecologismo che rappresenta in primo luogo il portato politico dei nostri giovani. Possiamo definire un tale percorso di “centro” o come vogliamo, ma sicuramente il riformismo di cui è intriso, inteso come vera risposta alla rabbia e all’ingovernabilità, incarna il vero rilancio di una politica vicina alle istanze della popolazione e costruzione della democrazia. Naturalmente la vittoria di Macron è anche una lezione per la politica italiana e una speranza concreta per la nostra Europa.

Il riformismo vincente di Macron: una lezione per l’Italia ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo