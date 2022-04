LA LEZIONE DI GANDHI.

Il Mahatma Gandhi non era un santone indiano, ma un avvocato formatosi coi principi del diritto occidentale. La sua lotta nonviolenta non fu un moto culturale e politico contro i valori dell’occidente o una sorta di anticipazione della cancel culture oggi in voga.

Al contrario la sua azione politica affondava le radici nella pretesa che quei valori fossero applicati integralmente e radicalmente da parte di chi li aveva storicamente sanciti.

Gandhi sapeva bene che la nonviolenza ha successo contro un avversario che sostiene di applicare i principi dello Stato di Diritto, ma in realtà non li rispetta. La grande forza della nonviolenza è mostrare pacificamente al mondo questa contraddizione e altrettanto pacificamente pretendere che chi dichiara solennemente quei valori li metta in pratica.

L’avversario di Gandhi era l’Impero Britannico, la democrazia più antica e contraddittoria del suo mondo, ma Il Mahatma non sostenne, anche difronte all’orrore della repressione, che l’Impero dovesse essere abbattuto, ma che dovesse cambiare proprio applicando i principi dello Stato di Diritto sul quale si fondava la sua civiltà giuridica.

E vinse, non solo conquistando l’indipendenza del suo popolo, ma facendo fare uno scatto in avanti al Regno Unito e all’intero occidente nel praticare con maggiore coerenza libertà e giustizia. Una lotta infinita, ma possibile solo nel rispetto dei valori umani universali e dei diritti civili.

Per questo Gandhi ha combattuto anche per noi occidentali, pagando con la vita.

Molti sostenitori approssimativi di Gandhi non sanno, o hanno dimenticato, che Gandhi stesso considerava lecita la ribellione anche armata di un popolo contro un potere che non lasciasse altra scelta.

La Russia di Putin non è uno Stato di Diritto, neanche in via teorica. Sono note le dichiarazioni del dittatore contro la democrazia e i diritti umani che non considera universali. Come pure sono noti i crimini dei quali si è macchiato in patria e fuori.

Per questo si può affermare, in analogia storica confermata dall’osservazione pratica, che la lotta di Gandhi sarebbe stata verosimilmente repressa dai carri armati di Putin, come lo è oggi la lotta di indipendenza dell’Ucraina e come lo furono quelle degli ungheresi, dei polacchi e dei cecoslovacchi da parte dell’Urss.

L’azione nonviolenta è giusta, ma se viene repressa nel sangue o con la guerra di aggressione, l’aggredito ha tutto il diritto di resistere anche in armi. Questo stabilisce anche il Diritto Internazionale.

La nonviolenza funziona se l’avversario è uno Stato di Diritto da costringere a coerenza. Se non lo è, come la Russia di Putin, è del tutto inefficace. Quindi, per favore, non usate a vanvera Gandhi e la nonviolenza.

E’ agghiacciante che dopo la lezione della seconda guerra mondiale si debba rispiegare questo ai non adolescenti.

