Ottima referenza per Renzi: non essere in quel giro. Il capo di questa ammucchiata chi sarà ne vedremo delle belle.

Ha dell’incredibile invitare Conte e non Renzi, ma forse me lo spiego col fatto che lo temono. Se gli avessero dato la parola non avrebbero saputo replicare e tutto il Paese avrebbe visto.

Congresso di Articolo Uno: invitano tutti tranne Matteo Renzi.

Giuseppe Conte, colui che non riesce a dire se è per la Le Pen o Macron; colui che firmò col sorriso i decreti sicurezza e i decreti sicurezza bis, ovviamente è un uomo di sinistra.

Matteo Renzi, colui che ha fatto le unioni civili in questo Paese, colui che ha evitato di far andare Salvini alla Presidenza e messo un galantuomo come Sergio Mattarella Presidente dell Repubblica, ovviamente è un uomo di destra.

Altro che valutazioni politiche; qui ci sono solo valutazioni di carattere umano, personale, di rancore, odio. Ennesimo congresso con poco stile, anche perché intendiamoci: l’invito o lo si fa a tutti o sennò dimostri di essere tutt’altro che democratico. Signori del resto si nasce, diceva qualcuno.

E quella parte di sinistra si dimostra ancora una volta: perdente, poco pratica, triste e puramente ideologica, ovvero comunista. Siete ancora e oggi come sempre… vabbè lasciamo stare che è meglio ed è Domenica. Buon lavoro a voi compagni.

Purtroppo abbiamo un Conte dipendente da Casalino un Letta che il suo mentore è Bersani e D’Alema cosa si vuole pretendere non parliamo di Speranza sono gli italiani tanto creduloni che non distinguono un leader dai parolai che così facendo faranno vincere la destra

Chissà perché tutti i giornalisti filo-grillini in servizio permanente effettivo rimarcano sempre che nei sondaggi Italia Viva vale il 2% ma omettono di dire che Bersani e compagnia hanno la stessa percentuale.

