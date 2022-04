Renzi: «Macronismo all’italiana per i riformisti. Il Pd ora deve scegliere se stare ancora con i grillini»

«Noi siamo per il sì al nucleare e no al “no” su tutto.

Emmanuel Macron è di nuovo presidente della Francia e l’ex presidente del consiglio tira «un sospiro di sollievo, come Italia e come Europa.

Ma Macron ha saputo porsi con una postura diversa rispetto ad alcune esagerazioni verbali ad esempio di Biden

Ricordiamoci che l’onda lunga populista venne inaugurata nel 2016 dalla Brexit in Inghilterra e dalla vittoria di Trump in America. (ilmessaggero.it)

Ne parlano anche altre testate

Appena si sono chiuse le urne e sono arrivate le prime proiezioni la vittoria è stata subito chiara. Emmanuel Macron resterà presidente della Francia per altri cinque anni. (Open)

Non un plebisicito come cinque anni, ma comunque una vittoria netta, la seconda consecutiva per il leader di ‘En Marche’ su Marine Le Pen. Macron promette cinque anni “diversi” da quelli passati e si dice presidente “di tutti e tutte”, pronto a “dare risposte” alla rabbia che cova nel Paese. (LaPresse)

Macron ha ora bisogno di adattare il suo metodo quando si tratta di difendere la sua agenda europea Voto di sbarramento. Pur immaginando una corsa molto più serrata, analisti e politologi in Francia avevano comunque ampiamente previsto un’altra vittoria per Macron. (Euronews Italiano)

Si tratta di due punti in meno rispetto al ballottaggio 2017 , ma anche di un punto in più rispetto a due settimane fa, in occasione del primo turno delle elezioni, quando era stata del 25,48%. • Sono circa 48,7 i milioni di cittadini francesi chiamati alle urne, con i seggi aperti dalle 8 alle 20, ma si teme un forte astensionismo. (Corriere della Sera)

Mano nella mano con la moglie Brigitte, circondato da un gruppo di ragazzi e ragazze, sulle note dell’inno alla gioia di Beethoven. Macron ha auspicato anche “l’invenzione collettiva di un nuovo metodo per 5 anni migliori al servizio del nostro Paese, dei nostri giovani”. (Il Fatto Quotidiano)

E, dal M5S, dopo la vittoria di Macron anche il Conte ambiguo ha il coraggio di oronunciarsi: “Importante che non abbia vinto la destra xenofoba” E Draghi: “Splendida notizia per l’Ue”. (la Repubblica)

Renzi: «Macronismo all’italiana per i riformisti. Il Pd ora deve scegliere se stare ancora con i grillini» ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo