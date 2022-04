Come si fa ancora a giustificare tutto questo marciume? PD! Per non dare soddisfazione saranno capaci di continuare con il mantra… o Conte o morte, pensa come sono ridotti. Considerando quello che hanno fatto a Renzi non c’è da meravigliarsi.

Ed oramai il PD non ha più nulla da chiedere. Il punto più alto di riferimento dei progressisti cala la maschera. Conte risponda ai fatti resi noti dal giornalista Bonini di Repubblica, non si limiti ad attaccare Matteo Renzi. Che, senza esitare un istante, lo sfida pubblicamente e non solo accetta di farsi ascoltare dal Copasir, su vicende che dire paradossali è solo raccontare fantasie, ma invita Conte stesso a tornarvi per chiarire quanto riportato da Bonini. Insomma, un ex PDC sempre più nella bufera. Mentre manda qualcuno in tv a tentare di parare colpi, ma con dei bla bla bla e senza conoscere manco gli argomenti, rimedia una figura che peggio non poteva essere, se non solo dopo quella della Serracchiani, che, ai non detti dell’esponente del m5s, rispondeva con l’assoluto silenzio, non trovando parole per cercare di salvare la baracca dei compagnucci di merenda e non rovinare l’eterno amore promesso dal PD al leader dei progressisti in pectore. Un ex PDC, che, ogni giorno di più, si scopre per quello che non è mai stato, credibile e sincero. E se non vi fosse stato quel rude, diabolico ed impopolare Matteo Renzi, chissà dove ci avrebbe condotti! Ecco perché capisco, in modo sempre più forte, urlando la verità, quanto questo ragazzo, purosangue fiorentino, possa stare sulle palle di tanti! Perché ha cercato e cerca di farci capire che se oggi non ci fosse stato lui a rovinare i piani per il Conte ter, forse, ci ritroveremmo nell’orbita delle non democrazie col pericolo di andare a sbattere contro un muro per finire fracassati. Caro il mio Matteo, spero che questa sera a Porta a Porta, ti diano lo spazio di parlare, affinché gli italiani sappiano la vera verità sui giochi tentati ed il perché sei stato così terribilmente duro da mandare qualcuno a casa, per fortuna, prima che a casa non ci fossimo andati tutti noi, senza dignità e serenità, come parte di un popolo illuso che credeva di aver trovato un leader in un signore, nessuno e distinto, senza capacità e senza idee, che era, invece, il marcio che veniva a galla! Matteo, noi VIVACI, testardi possiamo anche essere pochi, ma certamente essere pochi, e per il bene di tutta la comunità, vale più infinitamente tanto di zerbini venduti agli altri! Una ultima, piccola domanda. Ma l’on Letta, sempre sul pezzo, non è ancora tornato dalle vacanze? Visto il silenzio assordante di questi giorni, mentre viene messo in dubbio la capacità di Conte, in queste condizioni, di poter continuare ad essere leader di un già, spero, morto csx allargato a non so chi, per vincere le elezioni? O sta ripassando una brutta lezione?

