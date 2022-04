Se il 25 Aprile è la commemorazione della Resistenza, in questo momento il paese europeo che sta facendo resistenza a un’invasione è l’Ucraina, e su questo non ci sono dubbi. Quindi loro possono, direi legittimamente, cantare “bella ciao” per incoraggiare i loro combattenti. Invece, qui in Italia, stiamo a battibeccare su certi politici e sull’Italia fuori dalla Nato, e sembra quasi che ai nostri “eterni partigiani” dispiaccia che qualcun altro la resistenza sia capace di farla, non a chiacchiere, ma con le armi e il proprio corpo.

È evidente che questa gente non capisce la situazione né cosa sia la NATO, senza la quale non avremmo avuto 80 anni di pace in un continente che il secolo precedente ha iniziato due guerre con quasi 100 milioni di morti. Le ricordo che noi eravamo i nemici degli USA e sotto la loro protezione siamo diventati una democrazia e l’ottava economia del pianeta, senza risorse naturali. È più corretto dire o Putin si aggiorna o va eliminato. È lui l’unico responsabile di tutto quello che è successo. E le vostre motivazioni non c’entrano nulla con la NATO, quanto con il fallimento della Russia come paese moderno, dovuto al fatto che lui e i suoi amichetti si sono arricchiti saccheggiando le immense risorse del paese a danno dei cittadini, anziché distribuire la ricchezza. Il vostro contestare è un delirio, neppure una parola di condanna per uno che governa da vent’anni uccidendo i propri oppositori o incarcerandoli, terrorizza i suoi collaboratori al punto che gli raccontano solo quello che vuole sentire, si è arricchito a dismisura, punisce l’uso della parola “guerra” con 15 anni di carcere, arresta gli avvocati che fanno una conferenza stampa, distrugge coltivazioni e città di un paese che non ha fatto nulla alla Russia, solo perché militarmente ha fallito e non dice una parola sul massacro di Bucha, anzi decora il battaglione che l’ha compiuto. E voi vi date dei democratici e antifascisti? Ma per favore! Voi odiatori degli USA a casaccio, vi meritereste il democratico Putin.

Proprio ieri ho scritto che mi sarei comprato due bidoni di pop-corn per assistere alla sinistra che litigava con se stessa tra NATO-si e NATO-no, tra nostalgici dell’URSS e demopidiani ecc. Ed in effetti non ero neppure alla metà del primo bidoncino che ho visto cominciare le liti a chi è più di sinistra, a chi è più servo e chi meno. Uno spettacolo fantastico, e senza neanche dover pagare il biglietto! Una riga di puri che vengono epurati dai più puri che li epurano, seguiti da altri che distribuiscono patentini di democraticità, attestati di appartenenza alla sinistra e no. Distributori di certificati di ortodossia pacifista-eco-comunista. Bellissimo. Grazie manifestanti, era molto che non mi divertivo così. Peccato che, come al solito, siate riusciti a rovinare il 25 Aprile a chi lo voleva festeggiare per davvero.

25 Aprile la festa della Liberazione dal nazi-fascismo, la mia festa in quanto democratico occidentale e grato agli alleati che ci hanno liberati, il mio 25 Aprile si chiama Nato. Essendo nato nel primo dopo guerra, non ho potuto vivere sotto dittature , ma per mia fortuna ho vissuto in un paese che con difficoltà ha costruito la propria democrazia e oggi posso dire che essa è matura, ma quelle immagini di piazze piene a gridare duce, duce, e pochi anni dopo le stesse piazze inneggiare ai partigiani, fanno capire quanto sia facile adeguarsi alle nuove circostanze soprattutto se noi popolo ci lasciamo convincere da novelli profeti che mettono in discussione il modello democratico.

ATTUALMENTE. Francamente mi fa sorridere la sinistra che come sempre lotta contro se stessa. Così impara l’inutile PD che aveva sempre strizzato l’occhio a estrema sinistra e centri sociali, vedi questa gente come ti ripaga? Comunque meno male che il 25 aprile doveva essere un giorno di festa ed unione, che senso ha fare queste marce se ormai i partigiani sono tutti morti, servono solo per fare da passerella per i politici di sinistra e l’anpi. Davvero indegno il tizio che nel video faceva il dito medio a quelli con le bandiere di Nato, UE ed Ucraina, ma mi viene da ridere perché penso a quanto dà fastidio a questi falliti che siamo uno dei paesi Nato e UE dalla loro fondazione, e stiamo mandando fior fior di aiuti ed armi all’Ucraina nella sua lotta per la libertà. Che questi rosiconi sfilino pure, tanto è solo folclore.

Ecco cosa è diventato ANPI un covo di comunisti cancellati dalla storia e che vorrebbero impadronirsi della lotta per la liberazione dal nazi-fascismo. comunismo e fascismo due facce della stessa medaglia entrambi sconfitti dalla storia. viva la Nato viva la libertà viva il benessere

