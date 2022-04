Putin attacca anche noi, non possiamo mai dimenticarlo

Si vede che in molti dibattiti si sente dire che il conflitto russo/ucraino non dovrebbe riguardarci e le sanzioni imposte alla Russia creano solo danni all’Italia. Certo il nostro paese vive una situazione complicata per l’inflazione dirompente causata da costi energetici letteralmente esplosi e materie prime che, se non hanno problemi di scarsità, hanno prezzi in certi casi raddoppiati rispetto ad un anno fa. Il nostro PIL del 2022 crescerà del 2,3%, circa 1,5% in meno rispetto alle previsioni, ma la nostra economia esporta il 60% dei prodotti in area UE e la BCE vigila affinché gli spread rimangano sostenibili visto il nostro enorme debito pubblico. Se non vogliamo parlare di etica e solidarietà, dobbiamo comunque considerare che siamo «legati» alle democrazie atlantiche nel bene e nel male e se una crisi internazionale come una guerra è, per la nostra economia, più impattante che in altri paesi, è solo un problema «interno» di un paese che per troppi anni è rimasto fermo e in balia degli eventi.

DAL MIO PUNTO DI VISTA: Mi sembra che il punto di partenza di ogni discussione, che tutti dovrebbero avere molto chiaro, sia che la Russia sta combattendo due guerre: la prima tragica sul campo in Ucraina, la seconda contro il mondo occidentale, i Paesi che aderiscono alla Nato e all’Unione europea. Già il primo conflitto dovrebbe farci schierare uniti, al fianco di una nazione sovrana nel cuore dell’Europa che è stata invasa da un’armata che sta distruggendo, uccidendo e azzerando valori come la libertà, la democrazia e l’indipendenza. Sono i nostri valori e valgono sacrifici. Non è possibile dire agli ucraini: arrendetevi oppure non vi aiuteremo più perché stiamo subendo molti danni. La seconda guerra scatenata da Putin ci coinvolge direttamente: Mosca vuole mettere nell’angolo le democrazie occidentali, colpirne le economie, creare un nuovo equilibrio geopolitico in cui gli attori principali diventerebbero alcuni Stati autocratici, come la stessa Russia e soprattutto la Cina. Lei ci ricorda i legami e gli interscambi economici che l’Italia ha con gli Stati Uniti, l’Unione europea e gli altri Paesi aderenti alla Nato: è questo il nostro mondo, un mondo in cui si proteggono democrazia, diritti e libertà di mercato. Senza questo contesto l’Italia non sarebbe nulla e le nostre vite sarebbero molto diverse. Questa guerra quindi ci riguarda in pieno, non dobbiamo mai dimenticarlo. E tutte le nostre debolezze economiche dobbiamo, prima di tutto, cercare di curarle noi stessi.

