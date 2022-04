SPLENDIDA LA LEZIONE DI ADA E Monumentale la figura di merda, sostanza in cui si degna di sguazzare il figurinista di oscenità…….

Da uno come Vauro non puoi aspettarti niente di più, dimostrazione di come certe ideologie restino incancrenite anche con il passare del tempo e a dispetto di qualsiasi altra verità. Purtroppo certi personaggi troppo spesso la fanno da padroni in tv , grazie a conduttori compiacenti. E grazie anche a tanti di noi che danno loro troppa importanza, seguendo le trasmissioni a cui partecipano!

Io. Sto con Ada e non ci facessero arrabbiare i vecchi imbecilli e i giovani incapaci di capire le situazioni, perché tanti di noi ormai usano il bastone per appoggiarsi e camminare meglio, ma questi nostri bastoni possono servire anche per “ammorbidire” un po’ di teste dure!

Si può non essere d’accordo con la scelta del nostro governo di inviare armi ma le parole di Vauro verso Mattarella sono gravissime perché non esprimono un dissenso ma sono un attacco personale al presidente Mattarella fatto con evidente malafede ideologica verso un uomo che in tutto il suo mandato si è adoperato nel difendere la nostra costituzione.

Una frase indegna per un cittadino italiano! Se poi, come Vauro, si vanta di dirlo anche in diretta TV, a reti unificate, vuol dire che davvero non c’è più limite alla ragionevolezza e all’onesta’ intellettuale! Che si vergogni!

SPLENDIDA LA LEZIONE DI ADA

Qualcuno sostiene che il nostro non sia un paese per giovani perché i vecchi sono troppo ingombranti.

Quando avevo vent’anni, vi assicuro, i vecchi ingombravano tutto e molto più di oggi. Così noi giovani ci demmo la carica da soli e il mondo rimase sorpreso. Perché aveva pensato che ci saremmo accontentati di comprare i dischi dei Beatles, le minigonne di Mary Quant, o di passare qualche pomeriggio al Piper Club.

Ieri a Porta San Paolo una ragazza di cinquant’anni fa ha sentito un vecchio di oggi insolentire il Presidente Mattarella che aveva affermato “Il valore della Resistenza sta nel coraggio di combattere per la pace, non nella vigliaccheria di arrendersi”.

A quelle parole il vecchio ingombrante replicava, in diretta TV, “per me il Presidente Mattarella non è più il garante della Costituzione”.

A quel punto la “ragazza” Ada, che indossava una maglietta con la scritta “ostinatamente antifascista”, entrava in campo con un “A Vauro, ma che stai a dì?”.

“Lei forse non ha sentito le dichiarazioni di Mattarella, è d’accordo a inviare armi?”, chiedeva il disegnatore.

“Sì – rispondeva Ada – perché quando qualcuno mi aggredisce devo potermi difendere. Scusa Vauro ma non sono d’accordo. Non è possibile accettare una cosa del genere”.

Poche parole di assoluto buonsenso, che sintetizzano la storia vera e la politica migliore. Quella che l’anima popolare capisce al volo, e la malafede dei vecchi tromboni o dei giovani professorini, che occupano i salotti TV, hanno deciso di negare per fare da megafoni al peggiore criminale di guerra in attività permanente.

Una bestemmia, quella di Vauro, detta il 25 aprile a Porta San Paolo, dove cominciò la lotta armata contro i nazifascisti.

Ha ragione Ada “Non è possibile accettare una cosa del genere” e le parole di Vauro su Mattarella sono indegne.

SPLENDIDA LA LEZIONE DI ADA E Monumentale la figura di merda, sostanza in cui si degna di sguazzare il figurinista di oscenità……. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo