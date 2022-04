Orsini applaude Conte e Bersani: «Aperta una breccia nel fronte bellicista»

L’anno prossimo ci saranno le elezioni e la politica italiana fa campagna acquisti, cerca posizioni, cerca consensi e pesca nel torbido alimentando dissenso su un campo pericoloso: la guerra.

Non paca di aver per anni creduto in Putin stipulando contratti e accordi di ogni tipo rendendoci indissolubilmente dipendenti dalla Russia per energia e prodotti alimentari essenziali ora la politica specula sull’ignoranza e sulla incapacità di visione ed analisi che, ovviamente, è anche legittima del popolo italiano. Vergogna, vergogna e poi ancora vergogna.

Sappiamo chi dovremo ringraziare per il peggioramento della situazione degli equilibri mondiali di geopolitica. Nel frattempo la Russia ha avviato l’aggressione alla Transnistria, una fetta di terra tra Ucraina e Moldavia, un altro stato sovrano. Manca un niente anche alla Moldavia. Chiedo ai signori pacifisti (visto che noi che predichiamo di ostacolare l’azione russa siamo guerrafondai), cosa farete? Avvierete dei pellegrinaggi per andare ad inginocchiarvi davanti a Putin per pregarlo e scongiurarlo di salvare l’umanità, la nostra economia e la nostra opulenza?

AGGIUNGO SOLO CHE I muli legati alla macina camminano camminano e credono di aver fatto tanta strada mentre invece fanno solo girare la ruota della macina del Molino. Gente non è possibile essere ancora MULI (senza offendere i MULI animali eccezionali per la loro umiltà). Conte e Bersani stanno dimostrato di cosa sono capaci stracciando la costituzione, portando il paese verso la deriva autoritaria ed il disastro economico e sociale “e per certi beoti ITALIANI sembrando sinceri” e la conferma viene da Orsini che applaude Conte e Bersani e sogghignando dice, io non sono un politico e curo i miei interessi, ma loro che boccaloni per due voti per due soldi tentano di rovinare l’ITALIA ,L’EUROPE, e il MONDO intero. AUGURI GENTE.

LEGGETE COSA AFFERMA.Orsini applaude Conte e Bersani: «Aperta una breccia nel fronte bellicista» AGGIUNGE.

«Oggi è un bel giorno in mezzo a tanto orrore. Forse qualcosa si muove. Il mio fine è sempre stato quello di aprire una breccia nel fronte bellicista in Parlamento.

Ecco perché ho gioito quando ho letto le parole di Giuseppe Conte davanti alla richiesta di Draghi di un nuovo invio di armi molto pesanti all’Ucraina accompagnate dal fare un bel niente per la pace». Alessandro Orsini applaude l’ex premier M5S e canta vittoria perché la sua perorazione anti-armi all’Ucraina pare conquistare nuovi proseliti. Il professore della Luiss al centro di mille polemiche lo scrive su Facebook dove cita esplicitamente le frasi di Conte che lo rende felice: «Non siamo disponibili ad un’escalation militare, l’unica escalation che vogliamo è l’escalation diplomatica. L’Italia e gli altri Paesi dell’Unione europea non possono rassegnarsi ed assuefarsi a devastazioni e carneficine nel cuore dell’Europa protratte per non sappiamo quanto tempo, né possono pensare di evitare questo scenario impegnandosi in una forsennata corsa al riarmo o pensando via via di fornire armamenti sempre più pesanti, sempre più offensivi».

Ma Orsini è soddisfatto anche per una recente presa di posizione di Pierluigi Bersani. L’ex segretario del Pd ha detto: «L’Ucraina non può essere il terreno sul quale immaginare la sconfitta della Russia». E il docente che martedì sera, come da appuntamento fisso sarà ospite di Bianca Berlinguer a #Cartabianca su Rai 3, aggiunge : «poiché, lo aggiungo io, questo significherebbe la terza guerra mondiale e la fine dell’Italia».

