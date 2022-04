E sia chiaro: a me dispiace per i giovani russi che spesso neppure sanno dove si trovano (delinquenti a parte, vedi lo stupratore con il consenso della moglie!) E per la gente che subisce le sanzioni internazionali…. (Ma la Democrazia ha un prezzo E LO PAGO VOLENTIERI!).

Putin, l’ex consigliere: “Dopo l’Ucraina attaccherà altri due Paesi”

Putin avrebbe intenzione di attaccare anche Moldavia e Georgia. Ne è certo l’economista Andrei Illarionov, che è stato al fianco del presidente russo dal 2000 al 2005. I progetti del leader del Cremlino potrebbero poi proseguire con “i Paesi Baltici e l’Europa”. Per fermarlo, dice, servirebbe “un vero embargo” energetico da parte dei Paesi occidentali, perché “le sanzioni stanno funzionando ma non bastano”.

“Nel breve termine Putin vuole prendere l’Ucraina e poi potrebbe puntare alla Moldavia attraverso la Transnistria, poi la Georgia e ancora i Paesi Baltici”. Spiega, in un’intervista a Rainews24, Andrei Illarionov.

“Secondo questi piani – aggiunge l’ex consigliere – potrebbe poi passare all’Europa”. Quello che potrebbe fermare la guerra in Ucraina, è un “vero embargo” dei Paesi occidentali sull’energia russa.

Mosca, dice l’ex consigliere di Putin, “non prende sul serio” le minacce degli altri Paesi in tema di energia, ma se ci fosse un “vero embargo sulle esportazioni di petrolio e gas dalla Russia, scommetto che entro un mese o due le ostilità russe in Ucraina sarebbero probabilmente fermate”.

Le sanzioni, dice Illarionov, “hanno iniziato a funzionare, ma non è ancora arrivato il momento in cui si vedono gli impatti. Le sanzioni non bastano”.

Illarionov ha inoltre spiegato che non si aspettava da parte di Putin un’invasione dell’Ucraina di questa portata, ma che dei segnali c’erano già stato negli anni passati, perché il presidente russo vorrebbe idealmente tornare alla potenza che il suo Paese aveva durante l’Unione sovietica.

Putin, l’ex consigliere: “Dopo l’Ucraina attaccherà altri due Paesi” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo